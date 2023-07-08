İnternet şirketi Google, Cüzdan işlevini yeni ve merakla beklenen bir özellik olan geçiş paylaşımı ile geliştirerek fintech endüstrisindeki çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Bir zamanlar birçok kullanıcının uzun süredir devam eden talebi olan pass paylaşımı, Google Pay döneminden beri bekleniyordu.

9to5Google'ın bir raporuna göre Google'daki geliştiriciler, Temmuz ayında Google Play sistemi için bir özellik listesindeki değerli varlıkların Google Cüzdan aracılığıyla paylaşılabileceğini ima etti. Bu referansın daha sonra kaybolduğu görülse de, Android kullanıcıları için yaklaşan güncelleme için beklenti havasını belirledi.

Google'ın resmi Destek Sayfasında devam eden güncellemeler, Google Cüzdan kullanıcılarının yakında "belirli geçişleri" platformdaki diğer kullanıcılara aktarabileceklerini ve sonuç olarak kullanıcı rahatlığını ve deneyimini iki kat artıracağını gösteriyor. Tanıtılan özellik, ilgili örneklerin etkinlik biletleri ve biniş kartlarıyla sınırlı olmadığını belirten Google sözcüsü Leismer Schulten tarafından doğrulandı.

Google Cüzdan üzerinden kart düzenlemekten sorumlu şirketler, bu özelliği etkinleştirme ve böylece kullanıcılara kartlarını paylaşma yetkisi verme yetkisine sahiptir. Google Play sistem güncellemeleri Temmuz ayı boyunca kullanıma sunulmaya devam ederken, bu yeni özelliği destekleyen şirketler yakında duyurulacak.

Verilen geçiş kartları, bundan böyle üzerlerinde gezinmek üzere ayarlanmış ayrı bir 'Paylaş' simgesiyle tanımlanabilir. Ancak Google, kullanıcıları özelliğin ince yazısı konusunda uyardı: "Bir bağlantı paylaşıldıktan sonra, gönderi geri alınamaz ve alıcı, geçişi ayrım gözetmeksizin iletme hakkını saklı tutar."

Google Cüzdan, özellik güncellemelerinde acemi değildir. Son haftalarda, Maryland eyalet kimlikleri için destek, sürücü ehliyetleri ve görüntülerini yakalayarak geçişleri yükleme yeteneği dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmelere tanık olduk. Boru hattındaki en son ekleme, arkadaşlarınız ve aileniz için eğlence ve seyahat rezervasyonlarını koordine etme güçlüğünü sessizce azaltmayı vaat ediyor.

Bununla birlikte, Google'ın geçiş paylaşma özelliğine geç girişi, birkaç yıldır geçiş paylaşımını destekleyen Apple Wallet gölgesinde kalıyor. Ancak, yenilik yapma ve kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kanıtlanmış hüneriyle Google'ın yeni üyesi, hiç şüphesiz sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Benzer bir notta, no-code ve low-code araçlardaki sürekli çoğalma, geliştirici olmayanların uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasını kolaylaştırır. AppMaster gibi kuruluşlar, diğerlerinin yanı sıra, kullanıcıların herhangi bir açık kodlama becerisi gerektirmeden uygulamaları görsel olarak tasarlamasına ve devreye almasına yardımcı olur. Bu ideoloji, Google'ın karmaşık görevleri basitleştirme ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırma girişimiyle uyumludur.