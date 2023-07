Internetconglomeraat Google is klaar om de lat in de fintech-industrie hoger te leggen door de functionaliteit van zijn Wallet uit te breiden met een nieuwe en langverwachte functie - het delen van passen. Het delen van passen, ooit een lang gekoesterde wens van veel gebruikers, werd verwacht sinds het Google Pay tijdperk.

Volgens een rapport van 9to5Google lieten ontwikkelaars bij Google in juli in een lijst met functies voor het Google Play-systeem doorschemeren dat het delen van waardevolle bezittingen via Google Wallet mogelijk was. Hoewel deze verwijzing later weer verdween, hebben Android-gebruikers hun hoop gevestigd op de aankomende update.

Uit updates op Google's officiële ondersteuningspagina blijkt dat gebruikers van Google Wallet binnenkort 'bepaalde passen' kunnen overdragen aan andere gebruikers op het platform, waardoor het gebruiksgemak en de gebruikservaring twee keer zo groot worden. De aangeprezen functie is bevestigd door Google-woordvoerder Leismer Schulten, die opmerkte dat relevante voorbeelden niet beperkt zijn tot tickets voor evenementen en instapkaarten.

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van passen via Google Wallet hebben de discretie om deze functie in te schakelen, waardoor gebruikers hun passen kunnen delen. Naarmate de systeemupdates van Google Play in juli verder worden uitgerold, zal binnenkort bekend worden gemaakt welke bedrijven deze nieuwe functie ondersteunen.

Uitgegeven passen zijn voortaan te herkennen aan een duidelijk 'Deel'-pictogram dat erboven zweeft. Google heeft gebruikers echter gewaarschuwd voor de kleine lettertjes van de functie: 'Zodra een link is gedeeld, kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt en de ontvanger behoudt zich het recht voor om de pas zonder onderscheid door te sturen.

Google Wallet is geen beginner op het gebied van functie-updates. De afgelopen weken zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder ondersteuning voor Maryland state ID's, rijbewijzen en de mogelijkheid om passen te uploaden door hun afbeeldingen vast te leggen. De laatste toevoeging in de pijplijn belooft stilletjes het gedoe van het coördineren van entertainment en reisreserveringen voor vrienden en familie te verminderen.

De late toetreding van Google tot de functies voor het delen van passen wordt echter overschaduwd door Apple Wallet, dat het delen van passen al enkele jaren ondersteunt. Maar met zijn bewezen bekwaamheid in het innoveren en verbeteren van de gebruikerservaring, is Google's nieuwe toevoeging ongetwijfeld klaar om zijn stempel te drukken op de industrie.

Op een vergelijkbare manier maakt de voortdurende toename van no-code en low-code tools het makkelijker voor niet-ontwikkelaars om bij te dragen aan het bouwen van apps. Bedrijven zoals AppMaster helpen gebruikers om apps visueel te ontwerpen en te implementeren zonder dat ze daarvoor expliciete codeervaardigheden nodig hebben. Deze ideologie sluit aan bij het initiatief van Google om complexe taken te vereenvoudigen en de gebruikerservaring te stroomlijnen.