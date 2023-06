Afin de concurrencer Apple et Samsung sur le front des applications météo, Google a introduit une application météo à part entière pour les appareils Pixel, à partir du lancement de la tablette Pixel. Alors que les téléphones Pixel affichent depuis un certain temps la météo actuelle via des widgets, le fait d'appuyer sur ces widgets ouvrait simplement un écran de base présentant une grenouille météo et des informations météorologiques limitées. La nouvelle application météo offre une expérience plus complète, sans sacrifier le charme de la version précédente.

L'application météo mise à jour est accessible via les mêmes widgets qu'auparavant, car il n'y a pas d'icône disponible pour lancer l'application directement. La nouvelle interface présente un design attrayant, des prévisions à 10 jours et à 24 heures, ainsi que des rapports sur le vent, l'humidité, la pression barométrique et l'indice UV. Les utilisateurs peuvent également accéder à la position actuelle du soleil, aux heures de lever et de coucher du soleil, ainsi qu'à la répartition horaire des précipitations, du vent et de l'humidité. La présentation de l'application fournit toutes ces informations sur un écran unique facile à lire, avec des animations agréables reflétant les conditions météorologiques actuelles.

Une autre amélioration de l'application météo est sa capacité à afficher les données sur les précipitations à venir, y compris leur intensité et leur durée, jusqu'à 12 heures à l'avance. Cette fonction utilise des informations provenant de la National Oceanic and Atmospheric Administration et d'autres sources. L'application n'affiche ces données que lorsqu'elles sont pertinentes, ce qui signifie que les utilisateurs ne verront pas les informations s'il n'y a pas de précipitations à venir dans leur région.

Malgré les nombreuses fonctionnalités de l'application, il semble qu'il n'y ait pas de vue radar. En outre, une icône permettant de lancer l'application météo directement depuis l'écran d'accueil serait la bienvenue. La nouvelle expérience météo est alimentée par l'application Google, mais elle donne l'impression d'être plus native et de ne pas ressembler à un simple site web par rapport à la version précédente.

Actuellement, l'application météo mise à jour est exclusive aux tablettes, y compris la Pixel Tablet et la future Pixel Fold. Selon 9to5Google, des plans sont en place pour étendre l'application à d'autres appareils à l'avenir, bien qu'aucun calendrier spécifique n'ait été divulgué. Android Police a publié des images de l'application fonctionnant sur un écran de la taille d'un téléphone, avec l'aimable autorisation de développeurs qui l'ont activée sur leurs appareils.

Alors que les appareils Samsung proposent déjà une application météo sophistiquée préinstallée, il serait avantageux pour Google de rendre son application météo plus largement disponible et de ne pas la limiter à la gamme Pixel. L'entreprise a l'habitude d'étendre les logiciels spécifiques aux Pixel à d'autres appareils, cela reste donc une possibilité.