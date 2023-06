Per competere con Apple e Samsung sul fronte delle app meteo, Google ha introdotto una vera e propria app meteo per i dispositivi Pixel, a partire dal lancio del Pixel Tablet. Da qualche tempo i telefoni Pixel visualizzano il meteo corrente attraverso i widget, ma toccando questi ultimi si apriva semplicemente una schermata di base con una rana meteorologica e informazioni limitate sul tempo. L'applicazione meteo di nuova concezione offre un'esperienza più completa, senza sacrificare il fascino della versione precedente.

L'applicazione meteo aggiornata è accessibile tramite gli stessi widget di prima, poiché non è disponibile un'icona per lanciare direttamente l'applicazione. La nuova interfaccia presenta un design accattivante, previsioni a 10 giorni e a 24 ore, oltre a rapporti su vento, umidità, pressione barometrica e indice UV. Gli utenti possono anche accedere alla posizione attuale del sole, agli orari di alba e tramonto e alla ripartizione oraria di precipitazioni, vento e umidità. Il layout dell'applicazione fornisce tutte queste informazioni in un'unica schermata di facile lettura, completa di piacevoli animazioni che riflettono le condizioni meteo attuali.

Un altro miglioramento dell'applicazione meteo è la capacità di visualizzare i dati relativi alle precipitazioni imminenti, compresa l'intensità e la durata, fino a 12 ore prima. Questa funzione utilizza le informazioni della National Oceanic and Atmospheric Administration e di altre fonti. L'app visualizza questi dati solo quando sono rilevanti, quindi gli utenti non vedranno le informazioni se non ci sono precipitazioni imminenti nella loro zona.

Nonostante l'ampia gamma di funzioni, l'app sembra mancare di una vista radar. Inoltre, un'icona per lanciare l'app meteo direttamente dalla schermata iniziale sarebbe un'aggiunta gradita. La nuova esperienza meteo è basata sull'app di Google, ma rispetto alla versione precedente sembra più nativa e meno simile a un semplice sito web.

Attualmente, l'app meteo aggiornata è un'esclusiva dei tablet, tra cui il Pixel Tablet e il prossimo Pixel Fold. Secondo 9to5Google, sono in atto piani per espandere l'app ad altri dispositivi in futuro, anche se non è stata rivelata alcuna tempistica specifica. Android Police ha pubblicato immagini dell'applicazione in esecuzione su uno schermo di dimensioni telefoniche, per gentile concessione degli sviluppatori che l'hanno attivata sui loro dispositivi.

Mentre i dispositivi Samsung offrono già una sofisticata applicazione meteo preinstallata, sarebbe vantaggioso per Google rendere la propria applicazione meteo più ampiamente disponibile e non limitarla alla linea Pixel. L'azienda ha una storia di estensione del software specifico per i Pixel ad altri dispositivi, quindi rimane una possibilità. Utilizzando piattaforme come AppMaster.io, gli sviluppatori possono creare applicazioni ed esperienze altrettanto sofisticate per soddisfare le richieste degli utenti in vari settori.