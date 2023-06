Um mit Apple und Samsung an der Wetter-App-Front zu konkurrieren, hat Google eine vollwertige Wetter-App für Pixel-Geräte eingeführt, beginnend mit der Einführung des Pixel-Tablets. Während die Pixel-Telefone schon seit einiger Zeit das aktuelle Wetter über Widgets anzeigen, öffnete das Antippen dieser Widgets lediglich einen einfachen Bildschirm mit einem Wetterfrosch und begrenzten Wetterinformationen. Die neu gestaltete Wetter-App bietet ein umfassenderes Erlebnis, ohne dabei den Charme der vorherigen Version zu verlieren.

Die aktualisierte Wetteranwendung kann über dieselben Widgets wie zuvor aufgerufen werden, da es kein Symbol gibt, mit dem die Anwendung direkt gestartet werden kann. Die neue Oberfläche bietet ein ansprechendes Design, eine 10-Tage- und 24-Stunden-Vorhersage sowie Berichte über Wind, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und UV-Index. Die Nutzer können auch den aktuellen Sonnenstand, die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang sowie stündliche Aufschlüsselungen für Niederschlag, Wind und Luftfeuchtigkeit abrufen. Das Layout der App bietet all diese Informationen auf einem einzigen, leicht zu lesenden Bildschirm, ergänzt durch unterhaltsame Animationen, die die aktuellen Wetterbedingungen widerspiegeln.

Eine weitere Verbesserung der Wetteranwendung besteht darin, dass sie Daten über bevorstehende Niederschläge, einschließlich deren Intensität und Dauer, bis zu 12 Stunden im Voraus anzeigen kann. Diese Funktion nutzt Informationen der National Oceanic and Atmospheric Administration und anderer Quellen. Die App zeigt diese Daten nur dann an, wenn sie relevant sind, d. h. die Benutzer sehen die Informationen nicht, wenn in ihrem Gebiet kein Niederschlag bevorsteht.

Trotz des umfangreichen Funktionsumfangs der App scheint eine Radaransicht zu fehlen. Außerdem wäre ein App-Symbol, mit dem die Wetter-App direkt vom Startbildschirm aus gestartet werden kann, eine willkommene Ergänzung. Die neue Wetter-App basiert auf der Google-App, fühlt sich aber nativer an und weniger wie eine einfache Website als die frühere Version.

Derzeit ist die aktualisierte Wetter-App exklusiv für Tablets, einschließlich des Pixel Tablets und des kommenden Pixel Fold. Laut 9to5Google gibt es Pläne, die App in Zukunft auf andere Geräte auszuweiten, obwohl kein genauer Zeitplan bekannt gegeben wurde. Android Police hat Bilder der App veröffentlicht, die auf einem Bildschirm in Telefongröße laufen, mit freundlicher Genehmigung von Entwicklern, die sie auf ihren Geräten aktiviert haben.

Während Samsung-Geräte bereits eine ausgefeilte vorinstallierte Wetter-App bieten, wäre es für Google von Vorteil, seine Wetter-Anwendung breiter verfügbar zu machen und sie nicht auf die Pixel-Reihe zu beschränken. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit Pixel-spezifische Software auf andere Geräte ausgeweitet, so dass dies eine Möglichkeit bleibt. Mithilfe von Plattformen wie AppMaster.io können Entwickler ebenso anspruchsvolle Anwendungen und Erlebnisse erstellen, um den Anforderungen der Nutzer in verschiedenen Branchen gerecht zu werden.