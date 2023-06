Num movimento para competir com a Apple e a Samsung na frente das aplicações meteorológicas, a Google introduziu uma aplicação meteorológica completa para os dispositivos Pixel, começando com o lançamento do Pixel Tablet. Embora os telemóveis Pixel já apresentem a meteorologia atual através de widgets há algum tempo, tocar nesses widgets apenas abre um ecrã básico com um sapo meteorológico e informações meteorológicas limitadas. A nova aplicação meteorológica oferece uma experiência mais abrangente, sem sacrificar o encanto da versão anterior.

A aplicação meteorológica actualizada pode ser acedida através dos mesmos widgets que anteriormente, uma vez que não existe um ícone disponível para iniciar a aplicação diretamente. A nova interface inclui um design apelativo, juntamente com uma previsão para 10 dias e 24 horas, bem como relatórios sobre o vento, a humidade, a pressão barométrica e o índice UV. Os utilizadores podem também aceder à posição atual do sol, às horas do nascer e do pôr do sol e às previsões horárias de precipitação, vento e humidade. A disposição da aplicação fornece todas estas informações num único ecrã de fácil leitura, com animações agradáveis que reflectem as condições meteorológicas actuais.

Outra melhoria da aplicação meteorológica é a sua capacidade de apresentar dados de precipitação futuros, incluindo a sua intensidade e duração, com até 12 horas de antecedência. Esta funcionalidade utiliza informações da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e de outras fontes. A aplicação só apresenta estes dados quando são relevantes, o que significa que os utilizadores não verão a informação se não houver precipitação próxima na sua área.

Apesar do vasto conjunto de funcionalidades da aplicação, parece faltar-lhe uma vista de radar. Além disso, um ícone de aplicação para lançar a aplicação meteorológica diretamente a partir do ecrã inicial seria uma adição bem-vinda. A nova experiência meteorológica é alimentada pela aplicação Google, mas parece mais nativa e menos como um simples sítio Web, em comparação com a versão anterior.

Atualmente, a aplicação meteorológica actualizada é exclusiva para tablets, incluindo o Pixel Tablet e o futuro Pixel Fold. De acordo com o 9to5Google, existem planos para expandir o aplicativo para outros dispositivos no futuro, embora nenhum cronograma específico tenha sido divulgado. O Android Police publicou imagens do aplicativo em execução em uma tela do tamanho de um telefone, cortesia de desenvolvedores que o ativaram em seus dispositivos.

Embora os dispositivos Samsung já ofereçam um sofisticado aplicativo de clima pré-instalado, seria vantajoso para o Google tornar seu aplicativo de clima mais amplamente disponível e não limitá-lo à linha Pixel. A empresa tem um histórico de estender o software específico do Pixel para outros dispositivos, portanto, continua sendo uma possibilidade.