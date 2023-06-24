في خطوة للتنافس مع Apple و Samsung على واجهة تطبيق الطقس ، قدمت Google تطبيق طقس كامل لأجهزة Pixel ، بدءًا من إطلاق Pixel Tablet. بينما كانت هواتف Pixel تعرض الطقس الحالي من خلال الأدوات لبعض الوقت ، فإن النقر على تلك الأدوات يؤدي ببساطة إلى فتح شاشة أساسية تعرض ضفدع الطقس ومعلومات محدودة عن الطقس. يقدم تطبيق الطقس المصمم حديثًا تجربة أكثر شمولاً ، دون التضحية بسحر الإصدار السابق.

يمكن الوصول إلى تطبيق الطقس المحدث عبر نفس الحاجيات كما كان من قبل ، حيث لا يوجد رمز متاح لتشغيل التطبيق مباشرة. تتضمن الواجهة الجديدة تصميمًا جذابًا ، جنبًا إلى جنب مع توقعات لمدة 10 أيام و 24 ساعة ، بالإضافة إلى تقارير عن الرياح والرطوبة والضغط الجوي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى موقع الشمس الحالي ، وأوقات شروق الشمس وغروبها ، والأعطال بالساعة لهطول الأمطار والرياح والرطوبة. يوفر تخطيط التطبيق كل هذه المعلومات على شاشة واحدة سهلة القراءة ، كاملة مع رسوم متحركة ممتعة تعكس ظروف الطقس الحالية.

تحسين آخر لتطبيق الطقس هو قدرته على عرض بيانات هطول الأمطار القادمة ، بما في ذلك شدتها ومدتها ، حتى 12 ساعة مقدمًا. تستخدم هذه الميزة معلومات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ومصادر أخرى. يعرض التطبيق هذه البيانات فقط عندما تكون ذات صلة ، مما يعني أن المستخدمين لن يروا المعلومات إذا لم يكن هناك هطول قادم في منطقتهم.

على الرغم من مجموعة الميزات الشاملة للتطبيق ، يبدو أنه يفتقر إلى عرض الرادار. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون رمز التطبيق الخاص بتشغيل تطبيق الطقس مباشرة من الشاشة الرئيسية إضافة مرحب بها. يتم تشغيل تجربة الطقس الجديدة بواسطة تطبيق Google ، لكنها تبدو أكثر محلية وأقل شبهاً بموقع ويب بسيط مقارنة بالإصدار السابق.

حاليًا ، يعد تطبيق الطقس المحدث حصريًا للأجهزة اللوحية ، بما في ذلك Pixel Tablet و Pixel Fold القادم. وفقًا لـ 9to5Google ، تم وضع خطط لتوسيع التطبيق إلى أجهزة أخرى في المستقبل ، على الرغم من عدم الكشف عن مخطط زمني محدد. نشرت شرطة Android صورًا للتطبيق قيد التشغيل على شاشة بحجم الهاتف ، وذلك بفضل المطورين الذين قاموا بتنشيطه على أجهزتهم.

على الرغم من أن أجهزة Samsung تقدم بالفعل تطبيقًا متطورًا للطقس مثبتًا مسبقًا ، سيكون من المفيد لشركة Google جعل تطبيق الطقس الخاص بها متاحًا على نطاق أوسع وعدم قصره على مجموعة Pixel. تمتلك الشركة تاريخًا في توسيع البرامج الخاصة بـ Pixel لتشمل أجهزة أخرى ، لذلك لا يزال هذا احتمالًا. باستخدام منصات مثل AppMaster.io ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات وتجارب متطورة بنفس القدر لتلبية طلبات المستخدمين في مختلف الصناعات.