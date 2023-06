Chcąc konkurować z Apple i Samsungiem na froncie aplikacji pogodowych, Google wprowadziło pełnoprawną aplikację pogodową dla urządzeń Pixel, począwszy od premiery tabletu Pixel. Podczas gdy telefony Pixel od jakiegoś czasu wyświetlały aktualną pogodę za pomocą widżetów, dotknięcie tych widżetów po prostu otwierało podstawowy ekran z żabą pogodową i ograniczonymi informacjami o pogodzie. Nowo zaprojektowana aplikacja pogodowa oferuje bardziej wszechstronne wrażenia, nie tracąc przy tym uroku poprzedniej wersji.

Dostęp do zaktualizowanej aplikacji pogodowej można uzyskać za pośrednictwem tych samych widżetów, co poprzednio, ponieważ nie ma dostępnej ikony do bezpośredniego uruchamiania aplikacji. Nowy interfejs zawiera atrakcyjny wygląd, wraz z 10-dniową i 24-godzinną prognozą, a także raporty dotyczące wiatru, wilgotności, ciśnienia barometrycznego i indeksu UV. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do aktualnej pozycji słońca, godzin wschodu i zachodu słońca oraz godzinowych zestawień opadów, wiatru i wilgotności. Układ aplikacji zapewnia wszystkie te informacje na łatwym do odczytania pojedynczym ekranie, wraz z przyjemnymi animacjami odzwierciedlającymi aktualne warunki pogodowe.

Kolejnym ulepszeniem aplikacji pogodowej jest możliwość wyświetlania nadchodzących danych o opadach, w tym ich intensywności i czasu trwania, z wyprzedzeniem do 12 godzin. Funkcja ta wykorzystuje informacje z National Oceanic and Atmospheric Administration i innych źródeł. Aplikacja wyświetla te dane tylko wtedy, gdy są one istotne, co oznacza, że użytkownicy nie zobaczą informacji, jeśli w ich okolicy nie ma nadchodzących opadów.

Pomimo rozbudowanego zestawu funkcji aplikacji, wydaje się, że brakuje w niej widoku radaru. Dodatkowo, ikona aplikacji do uruchamiania aplikacji pogodowej bezpośrednio z ekranu głównego byłaby mile widzianym dodatkiem. Nowe doświadczenie pogodowe jest zasilane przez aplikację Google, ale wydaje się bardziej natywne i mniej przypomina prostą stronę internetową w porównaniu do wcześniejszej wersji.

Obecnie zaktualizowana aplikacja pogodowa jest dostępna wyłącznie na tabletach, w tym Pixel Tablet i nadchodzącym Pixel Fold. Według 9to5Google, istnieją plany rozszerzenia aplikacji na inne urządzenia w przyszłości, chociaż nie ujawniono konkretnego harmonogramu. Android Police opublikował zdjęcia aplikacji działającej na ekranie wielkości telefonu, dzięki uprzejmości programistów, którzy aktywowali ją na swoich urządzeniach.

Podczas gdy urządzenia Samsung oferują już zaawansowaną preinstalowaną aplikację pogodową, korzystne byłoby, aby Google udostępnił swoją aplikację pogodową szerzej i nie ograniczał jej do linii Pixel. Firma ma historię rozszerzania oprogramowania specyficznego dla Pixela na inne urządzenia, więc pozostaje to możliwe. Korzystając z platform takich jak AppMaster.io, programiści mogą tworzyć równie wyrafinowane aplikacje i doświadczenia, aby zaspokoić potrzeby użytkowników w różnych branżach.