In een poging om te concurreren met Apple en Samsung op het gebied van weer-apps, heeft Google een volwaardige weer-app geïntroduceerd voor Pixel-apparaten, te beginnen met de lancering van de Pixel Tablet. Terwijl Pixel-telefoons al enige tijd het actuele weer tonen via widgets, opende het aantikken van die widgets simpelweg een basisscherm met een weerkikker en beperkte weersinformatie. De nieuw ontworpen weer-app biedt een uitgebreidere ervaring, zonder de charme van de vorige versie op te offeren.

De bijgewerkte weerapplicatie is toegankelijk via dezelfde widgets als voorheen, aangezien er geen pictogram beschikbaar is om de app direct te starten. De nieuwe interface heeft een aantrekkelijk ontwerp, samen met een 10-daagse en 24-uurs verwachting, evenals rapporten over wind, vochtigheid, barometerdruk en UV-index. Gebruikers hebben ook toegang tot de huidige zonnestand, tijden van zonsopgang en zonsondergang en uitsplitsingen per uur voor neerslag, wind en vochtigheid. De lay-out van de app biedt al deze informatie op een gemakkelijk te lezen scherm, compleet met leuke animaties die de huidige weersomstandigheden weergeven.

Een andere verbetering aan de weerapplicatie is de mogelijkheid om aankomende neerslaggegevens, inclusief de intensiteit en duur, tot 12 uur vooruit te tonen. Deze functie maakt gebruik van informatie van de National Oceanic and Atmospheric Administration en andere bronnen. De app toont deze gegevens alleen als ze relevant zijn, wat betekent dat gebruikers de informatie niet te zien krijgen als er in hun gebied geen neerslag in aantocht is.

Ondanks de uitgebreide functies van de app, lijkt een radarweergave te ontbreken. Daarnaast zou een app-icoon om de weer-app direct vanaf het beginscherm te starten een welkome aanvulling zijn. De nieuwe weer-ervaring wordt aangestuurd door de Google-app, maar voelt toch meer native en minder als een eenvoudige website vergeleken met de eerdere versie.

Momenteel is de bijgewerkte weer-app exclusief voor tablets, waaronder de Pixel Tablet en de aankomende Pixel Fold. Volgens 9to5Google zijn er plannen om de app in de toekomst uit te breiden naar andere apparaten, hoewel er geen specifieke tijdlijn bekend is gemaakt. Android Police heeft afbeeldingen gepubliceerd van de app op een scherm ter grootte van een telefoon, met dank aan ontwikkelaars die de app op hun apparaten hebben geactiveerd.

Hoewel Samsung-apparaten al een geavanceerde vooraf geïnstalleerde weer-app bieden, zou het voordelig zijn voor Google om hun weer-applicatie breder beschikbaar te maken en niet te beperken tot de Pixel line-up. Het bedrijf heeft een geschiedenis van het uitbreiden van Pixel-specifieke software naar andere apparaten, dus het blijft een mogelijkheid. Met behulp van platforms als AppMaster.io kunnen ontwikkelaars net zulke geavanceerde applicaties en ervaringen maken om tegemoet te komen aan de eisen van gebruikers in verschillende sectoren.