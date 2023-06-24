Чтобы конкурировать с Apple и Samsung в области погодных приложений, компания Google представила полноценное погодное приложение для устройств Pixel, начиная с выпуска планшета Pixel Tablet. Хотя телефоны Pixel уже некоторое время отображали текущую погоду с помощью виджетов, нажатие на эти виджеты просто открывало основной экран с изображением погодной лягушки и ограниченной информацией о погоде. Приложение погоды с новым дизайном предлагает более полный опыт, не жертвуя при этом очарованием предыдущей версии.

Доступ к обновленному приложению погоды можно получить через те же виджеты, что и раньше, поскольку для прямого запуска приложения нет иконки. Новый интерфейс имеет привлекательный дизайн, прогноз на 10 дней и 24 часа, а также отчеты о ветре, влажности, барометрическом давлении и УФ-индексе. Пользователи также могут получить доступ к текущему положению солнца, времени восхода и захода солнца, а также почасовой разбивке осадков, ветра и влажности. Приложение предоставляет всю эту информацию на легко читаемом экране, дополненном приятной анимацией, отражающей текущие погодные условия.

Еще одним усовершенствованием погодного приложения является возможность отображения данных о предстоящих осадках, включая их интенсивность и продолжительность, на 12 часов вперед. Эта функция использует информацию из Национального управления океанических и атмосферных исследований и других источников. Приложение отображает эти данные только тогда, когда они актуальны, то есть пользователи не увидят информацию, если в их районе не предвидится осадков.

Несмотря на широкий набор функций приложения, в нем, похоже, отсутствует вид радара. Кроме того, было бы неплохо добавить значок приложения для запуска погодного приложения прямо с главного экрана. Новое погодное приложение работает на базе приложения Google, но по сравнению с предыдущей версией оно кажется более родным и менее похожим на простой веб-сайт.

В настоящее время обновленное приложение погоды предназначено исключительно для планшетов, включая Pixel Tablet и готовящийся к выпуску Pixel Fold. По данным 9to5Google, в будущем планируется распространить приложение на другие устройства, хотя конкретные сроки пока не разглашаются. Android Police опубликовала изображения приложения, работающего на экране телефона, любезно предоставленные разработчиками, которые активировали его на своих устройствах.

Хотя устройства Samsung уже предлагают сложное предустановленное приложение погоды, для Google было бы выгодно сделать свое приложение погоды более доступным и не ограничивать его линейкой Pixel. У компании есть опыт распространения программного обеспечения, предназначенного для Pixel, на другие устройства, поэтому такая возможность сохраняется. Используя такие платформы, как AppMaster.io, разработчики могут создавать не менее сложные приложения и опыт для удовлетворения потребностей пользователей в различных отраслях.