Google, hava durumu uygulaması cephesinde Apple ve Samsung ile rekabet etme hamlesiyle, Pixel Tablet'in piyasaya sürülmesinden başlayarak Pixel cihazları için tam teşekküllü bir hava durumu uygulaması tanıttı. Pixel telefonlar bir süredir güncel hava durumunu widget'lar aracılığıyla görüntülerken, bu widget'lara dokunmak, bir hava durumu kurbağası ve sınırlı hava durumu bilgisi içeren basit bir ekranı açtı. Yeni tasarlanan hava durumu uygulaması, önceki sürümün cazibesinden ödün vermeden daha kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Uygulamayı doğrudan başlatmak için kullanılabilecek bir simge olmadığından, güncellenmiş hava durumu uygulamasına daha önce olduğu gibi aynı widget'lar aracılığıyla erişilebilir. Yeni arayüz, 10 günlük ve 24 saatlik hava tahmininin yanı sıra rüzgar, nem, barometrik basınç ve UV indeksi ile ilgili raporların yanı sıra çekici bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar ayrıca mevcut güneş pozisyonuna, gün doğumu ve gün batımı saatlerine ve yağış, rüzgar ve nem için saatlik arızalara erişebilir. Uygulamanın düzeni, tüm bu bilgileri okunması kolay tek bir ekranda, mevcut hava koşullarını yansıtan eğlenceli animasyonlarla tamamlayarak sunar.

Hava durumu uygulamasının bir diğer geliştirmesi, yoğunluğu ve süresi dahil olmak üzere yaklaşan yağış verilerini 12 saate kadar önceden görüntüleme yeteneğidir. Bu özellik, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve diğer kaynaklardan alınan bilgileri kullanır. Uygulama, bu verileri yalnızca ilgili olduğunda görüntüler, yani kullanıcılar, bölgelerinde yaklaşan yağış yoksa bilgileri görmez.

Uygulamanın kapsamlı özellik setine rağmen, bir radar görünümünden yoksun görünüyor. Ek olarak, hava durumu uygulamasını doğrudan ana ekrandan başlatmak için bir uygulama simgesi hoş bir ek olacaktır. Yeni hava durumu deneyimi, Google uygulaması tarafından destekleniyor, ancak önceki sürüme kıyasla daha yerel ve daha az basit bir web sitesi gibi hissettiriyor.

Şu anda güncellenmiş hava durumu uygulaması, Pixel Tablet ve yakında çıkacak olan Pixel Fold dahil olmak üzere tabletlere özeldir. 9to5Google'a göre, belirli bir zaman çizelgesi açıklanmasa da, uygulamayı gelecekte diğer cihazlara genişletmek için planlar yapılıyor. Android Polisi, cihazlarında etkinleştiren geliştiricilerin izniyle, telefon boyutunda bir ekranda çalışan uygulamanın görüntülerini yayınladı.

Samsung cihazları zaten gelişmiş bir önceden yüklenmiş hava durumu uygulaması sunarken, Google'ın hava durumu uygulamasını daha yaygın hale getirmesi ve onu Pixel serisiyle sınırlamaması avantajlı olacaktır. Şirketin Pixel'e özgü yazılımları diğer cihazlara genişletme geçmişi var, bu nedenle bu bir olasılık olmaya devam ediyor. AppMaster.io gibi platformlardan yararlanan geliştiriciler, çeşitli sektörlerdeki kullanıcı taleplerini karşılamak için eşit derecede gelişmiş uygulamalar ve deneyimler oluşturabilir.