为了在天气应用方面与苹果和三星竞争，谷歌为Pixel设备推出了一个成熟的天气应用，从Pixel平板电脑的推出开始。虽然Pixel手机通过小部件显示当前天气已经有一段时间了，但点开这些小部件只是打开了一个基本屏幕，上面有一只天气青蛙和有限的天气信息。新设计的天气应用提供了更全面的体验，同时也没有牺牲之前版本的魅力。

更新后的天气应用程序可以像以前一样通过相同的小部件访问，因为没有图标可以直接启动该应用程序。新界面包括一个吸引人的设计，以及10天和24小时的预报，还有关于风、湿度、气压和紫外线指数的报告。用户还可以访问当前的太阳位置，日出和日落时间，以及每小时的降水、风力和湿度的细分。该应用程序的布局在一个易于阅读的单一屏幕上提供所有这些信息，并配有反映当前天气状况的愉快的动画。

该天气应用程序的另一个改进是它能够显示即将到来的降水数据，包括其强度和持续时间，最长可提前12小时。这项功能利用了国家海洋和大气管理局和其他来源的信息。该应用程序只在相关的时候显示这些数据，这意味着如果他们的地区没有即将到来的降水，用户就不会看到这些信息。

尽管该应用程序具有广泛的功能集，但它似乎缺乏雷达视图。此外，从主屏幕上直接启动天气应用程序的应用程序图标将是一个受欢迎的补充。新的天气体验是由谷歌应用提供的，但与早期版本相比，它给人的感觉更像一个原生的网站，而不像一个简单的网站。

目前，更新的天气应用程序是平板电脑的专属，包括Pixel平板电脑和即将推出的Pixel Fold。据9to5Google称，计划在未来将该应用扩展到其他设备，但没有透露具体的时间表。安卓警察发布了该应用在手机大小屏幕上运行的图片，这些图片是由在其设备上激活该应用的开发者提供的。

虽然三星设备已经提供了一个复杂的预装天气应用程序，但对谷歌来说，让他们的天气应用程序更广泛地使用，而不是仅限于Pixel系列，这将是有利的。该公司有将Pixel专用软件扩展到其他设备的历史，因此这仍然是一种可能性。利用AppMaster.io这样的平台，开发者可以创建同样复杂的应用程序和体验，以满足各行业的用户需求。