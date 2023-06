Google a dévoilé une série de fonctionnalités innovantes en matière d'accessibilité et d'apprentissage lors de l'exposition de l'International Society for Technology in Education (ISTE). Les récentes mises à jour du géant de la technologie comprennent un mode de lecture élargi, des suggestions de questions alimentées par l'IA autour des vidéos YouTube et un jumelage amélioré des interprètes en langue des signes dans Google Meet.

Depuis quelque temps, Google expérimente des outils alimentés par l'IA dans divers produits grand public, tels que Search, Gmail et Sheets. Cette fois-ci, l'entreprise intègre des questions pilotées par l'IA dans les devoirs qui comportent des vidéos YouTube dans les salles de classe. Les enseignants peuvent désormais choisir d'ajouter leurs questions personnalisées ou de modifier les suggestions générées par l'IA. Google accepte actuellement les demandes de test de cette fonctionnalité en anglais, et prévoit une prise en charge ultérieure de langues telles que l'espagnol, le portugais, le japonais et le malais.

Au début de l'année, Google a introduit la fonction Mode de lecture. Cet outil latéral supprime les éléments multimédias tels que les images et les vidéos sur une page web, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer exclusivement sur le texte. Au départ, le mode lecture n'était disponible que sur les navigateurs Chrome fonctionnant sous ChromeOS. Toutefois, l'entreprise a annoncé lors de l'événement ISTE que cette fonctionnalité serait bientôt accessible à tous les utilisateurs de Chrome.

Une autre mise à jour permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran de convertir des images en texte pour les PDF en utilisant les navigateurs Chrome sur les Chromebooks. Néanmoins, il convient de noter que cette fonctionnalité ne permet pas aux utilisateurs de copier directement le texte des PDF.

En ce qui concerne la lisibilité, Google a déployé de nouvelles polices pour mieux s'adapter aux systèmes arabes, cyrilliques et latins. Ces polices optiquement variables sont conçues pour s'adapter à une gamme de tailles, ce qui améliore considérablement la lisibilité dans toutes les dimensions.

Google Meet fait également l'objet d'une série de mises à jour. La plateforme de vidéoconférence prend désormais en charge une fonction de jumelage de tuiles, permettant une connexion transparente entre un interprète en langue des signes et un orateur. Grâce à cette amélioration, les deux tuiles sont mises en évidence lorsque l'un des participants parle dans Google Meet.

En plus de l'appariement des tuiles, Google Meet bénéficie de fonctionnalités telles que la prise en charge des sondages et des sessions de questions-réponses pendant les flux en direct pour les classes souscrivant aux plans "Teaching and Learning Upgrade" (enseignement et apprentissage) ou "Education Plus" (éducation plus).

Google propose gratuitement l'espace de travail pour l'enseignement. Toutefois, les fonctions avancées de sécurité, d'apprentissage, de gestion des appareils et d'analyse sont payantes. L'abonnement au niveau standard s'élève à 3 dollars par élève et par an, tandis que le niveau Plus coûte 5 dollars par élève et par an.