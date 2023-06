A Google revelou uma série de funcionalidades inovadoras de acessibilidade e aprendizagem durante a exposição da International Society for Technology in Education (ISTE). As recentes actualizações do gigante da tecnologia incluem um modo de leitura alargado, sugestões de perguntas baseadas em IA que giram em torno de vídeos do YouTube e um melhor emparelhamento de intérpretes de linguagem gestual no Google Meet.

Há já algum tempo que a Google tem vindo a experimentar ferramentas baseadas em IA em vários produtos de consumo, como a Pesquisa, o Gmail e as Folhas. Nesta última iniciativa, a empresa está a integrar perguntas baseadas em IA em tarefas que incluem vídeos do YouTube na sala de aula. Os educadores podem agora optar por adicionar as suas perguntas personalizadas ou modificar as sugestões geradas pela IA. Atualmente, a Google aceita candidaturas para testar esta funcionalidade em inglês, com planos de suporte futuro para línguas como o espanhol, o português, o japonês e o malaio.

No início deste ano, a Google introduziu uma funcionalidade de Modo de Leitura. Esta ferramenta de painel lateral remove elementos multimédia, como imagens e vídeos, de uma página Web, permitindo que os utilizadores se concentrem exclusivamente no texto. Inicialmente, o Modo de Leitura estava disponível apenas nos navegadores Chrome executados no ChromeOS. No entanto, a empresa anunciou no evento ISTE que a funcionalidade em breve se tornaria acessível a todos os utilizadores do Chrome.

Outra atualização permite aos utilizadores de leitores de ecrã converter imagens em texto para PDFs utilizando os navegadores Chrome nos Chromebooks. No entanto, vale a pena notar que esta funcionalidade pode não permitir que os utilizadores copiem diretamente o texto dos PDFs.

No que diz respeito à legibilidade, a Google lançou novas fontes para melhor acomodar os sistemas árabe, cirílico e latino. Estes tipos de letra opticamente variáveis foram concebidos para se adaptarem a uma série de tamanhos, melhorando significativamente a legibilidade em todas as dimensões.

O Google Meet também está a receber uma série de actualizações. A plataforma de videoconferência suporta agora uma funcionalidade de emparelhamento de mosaicos, permitindo uma ligação perfeita entre um intérprete de linguagem gestual e um orador. Com esta melhoria, ambos os mosaicos são realçados quando um participante fala no Google Meet.

Para além da melhoria do emparelhamento de mosaicos, o Google Meet ganha funcionalidades como o suporte para sondagens e sessões de perguntas e respostas durante as transmissões em direto para salas de aula subscritoras dos planos "Teaching and Learning Upgrade" ou "Education Plus".

A Google oferece o Workspace para a educação gratuitamente. No entanto, as funcionalidades avançadas de segurança, aprendizagem, gestão de dispositivos e análise têm um custo. A subscrição do nível Standard custa 3 dólares por aluno por ano, enquanto o nível Plus custa 5 dólares por aluno por ano. À medida que mais instituições de ensino adoptam ferramentas como as oferecidas pela Google, surge a possibilidade de plataformas como a solução de desenvolvimento de aplicações AppMaster no-code poderem tornar a integração com estes sistemas ainda mais fácil.