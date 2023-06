Google đã tiết lộ một loạt các tính năng học tập và khả năng tiếp cận sáng tạo trong hội chợ của Hiệp hội Công nghệ trong Giáo dục Quốc tế (ISTE). Các bản cập nhật gần đây của gã khổng lồ công nghệ này bao gồm chế độ đọc mở rộng, đề xuất câu hỏi do AI cung cấp xoay quanh các video trên YouTube và ghép nối trình thông dịch ngôn ngữ ký hiệu nâng cao trong Google Meet.

Hiện tại, Google đã thử nghiệm các công cụ do AI cung cấp trên nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhau, chẳng hạn như Tìm kiếm, Gmail và Trang tính. Trong động thái mới nhất này, công ty đang tích hợp các câu hỏi do AI điều khiển vào các bài tập có video YouTube trong lớp học. Giờ đây, các nhà giáo dục có thể chọn thêm các câu hỏi được cá nhân hóa hoặc sửa đổi các đề xuất do AI tạo ra. Google hiện chấp nhận các ứng dụng để kiểm tra chức năng này bằng tiếng Anh, với các kế hoạch hỗ trợ trong tương lai cho các ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật và tiếng Mã Lai.

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu tính năng Reading Mode. Công cụ ngăn bên này loại bỏ các thành phần phương tiện như hình ảnh và video trên trang web, cho phép người dùng tập trung hoàn toàn vào văn bản. Ban đầu, Chế độ đọc chỉ khả dụng trên trình duyệt Chrome chạy trên ChromeOS. Tuy nhiên, công ty đã thông báo tại sự kiện ISTE rằng tính năng này sẽ sớm có thể truy cập được đối với tất cả người dùng Chrome.

Một bản cập nhật khác cho thấy người dùng trình đọc màn hình tận hưởng khả năng chuyển đổi hình ảnh thành văn bản cho tệp PDF bằng trình duyệt Chrome trên Chromebook. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này có thể không cho phép người dùng sao chép trực tiếp văn bản từ tệp PDF.

Về chủ đề dễ đọc, Google đã triển khai các phông chữ mới để phù hợp hơn với các hệ thống tiếng Ả Rập, Cyrillic và Latinh. Các phông chữ có thể thay đổi quang học này được thiết kế để thích ứng với nhiều kích cỡ, cải thiện đáng kể khả năng đọc trên các kích thước.

Google Meet cũng đang nhận được một loạt bản cập nhật. Nền tảng hội nghị truyền hình hiện hỗ trợ tính năng ghép nối ô, cho phép kết nối liền mạch giữa thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và diễn giả. Với cải tiến này, cả hai ô đều được tô sáng khi một người tham gia nói chuyện trong Google Meet.

Ngoài tính năng nâng cao ghép nối ô, Google Meet còn có các tính năng như hỗ trợ cho các cuộc thăm dò ý kiến ​​và phiên Hỏi & Đáp trong khi phát trực tiếp cho các lớp học đã đăng ký gói 'Teaching and Learning Upgrade' hoặc 'Education Plus'.

Google cung cấp Workspace cho giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, các tính năng bảo mật, học tập, quản lý thiết bị và phân tích nâng cao đi kèm với chi phí. Đăng ký cấp tiêu chuẩn có giá $3 mỗi học sinh mỗi năm, trong khi cấp Plus có giá $5 mỗi học sinh mỗi năm. Khi ngày càng có nhiều tổ chức giáo dục sử dụng các công cụ như những công cụ do Google cung cấp, thì có khả năng là các nền tảng như giải pháp phát triển ứng dụng không cần mã AppMaster có thể giúp việc tích hợp với các hệ thống này trở nên liền mạch hơn nữa.