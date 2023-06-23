谷歌在国际教育技术协会（ISTE）博览会期间发布了一系列创新的无障碍和学习功能。这家科技巨头最近的更新包括一个扩展的阅读模式，围绕YouTube视频的人工智能问题建议，以及Google Meet中增强的手语翻译配对。

一段时间以来，谷歌一直在尝试在各种消费者产品中使用人工智能驱动的工具，如搜索、Gmail和表单。在这一最新举措中，该公司正在将人工智能驱动的问题整合到课堂上的YouTube视频作业中。教育工作者现在可以选择添加他们的个性化问题或修改由人工智能生成的建议。谷歌目前接受申请，在英语中测试这一功能，未来还计划支持西班牙语、葡萄牙语、日语和马来语等语言。

今年早些时候，谷歌推出了一个阅读模式功能。这个边框工具删除了网页上的图片和视频等媒体元素，使用户能够专注于文本。最初，阅读模式仅适用于在ChromeOS上运行的Chrome浏览器。然而，该公司在ISTE活动上宣布，该功能很快就会被所有Chrome用户使用。

另一个更新是，屏幕阅读器用户可以使用Chromebooks上的Chrome浏览器，享受将图像转换成PDF文本的功能。尽管如此，值得注意的是，这项功能可能不允许用户直接从PDF文件中复制文本。

关于可读性的话题，谷歌推出了新的字体，以更好地适应阿拉伯语、西里尔语和拉丁语系统。这些光学可变字体旨在适应一系列尺寸，大大改善各维度的可读性。

Google Meet也在接受一系列的更新。该视频会议平台现在支持瓦片配对功能，使手语翻译和演讲者之间实现无缝连接。有了这一增强功能，当一个参与者在Google Meet中交谈时，两个磁贴都会被突出显示。

除了磁贴配对功能的增强，Google Meet还获得了一些功能，如支持 "教学升级 "或 "教育升级 "计划的教室在直播流中进行投票和问答环节。

谷歌免费为教育提供工作空间。然而，先进的安全、学习、设备管理和分析功能是有成本的。标准层的订阅费用为每个学生每年3美元，而升级层的费用为每个学生每年5美元。随着越来越多的教育机构接受像谷歌提供的工具，像AppMaster 无代码 应用程序开发解决方案这样的平台有可能使与这些系统的整合更加无缝。