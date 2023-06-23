Компания Google представила множество инновационных функций для обеспечения доступности и обучения во время выставки Международного общества по технологиям в образовании (ISTE). Среди последних обновлений технологического гиганта - расширенный режим чтения, предложения вопросов на основе искусственного интеллекта, связанные с видеороликами YouTube, и улучшенное сопряжение с сурдопереводчиком в Google Meet.

Уже некоторое время Google экспериментирует с инструментами на базе ИИ в различных потребительских продуктах, таких как Поиск, Gmail и Sheets. В ходе последнего эксперимента компания интегрирует вопросы, управляемые ИИ, в задания с видеороликами YouTube в классе. Теперь преподаватели могут добавлять свои личные вопросы или изменять предложения, сгенерированные искусственным интеллектом. В настоящее время Google принимает заявки на тестирование этой функциональности на английском языке, а в будущем планируется поддержка таких языков, как испанский, португальский, японский и малайский.

Ранее в этом году Google представил функцию "Режим чтения". Этот инструмент боковой панели удаляет мультимедийные элементы, такие как изображения и видео на веб-странице, позволяя пользователям сосредоточиться исключительно на тексте. Первоначально режим чтения был доступен только в браузерах Chrome, работающих на ChromeOS. Однако на мероприятии ISTE компания объявила, что вскоре эта функция станет доступна всем пользователям Chrome.

В другом обновлении пользователи программ для чтения с экрана получили возможность конвертировать изображения в текст для PDF-файлов с помощью браузеров Chrome на Chromebooks. Тем не менее, стоит отметить, что эта функция не позволяет пользователям напрямую копировать текст из PDF-файлов.

Что касается удобства чтения, Google выпустила новые шрифты для лучшего восприятия арабской, кириллической и латинской систем. Эти оптически изменяемые шрифты предназначены для адаптации к разным размерам, что значительно улучшает читаемость в разных измерениях.

Google Meet также получил ряд обновлений. Платформа для видеоконференций теперь поддерживает функцию сопряжения плиток, обеспечивающую бесшовное соединение между сурдопереводчиком и говорящим. Благодаря этому усовершенствованию, когда один из участников говорит в Google Meet, выделяются обе плитки.

Помимо функции сопряжения плиток, Google Meet получил такие функции, как поддержка опросов и сессий вопросов и ответов во время прямых трансляций для классов, подписанных на тарифные планы "Преподавание и обучение Upgrade" или "Образование Plus".

Google предлагает Workspace для образования бесплатно. Однако за расширенные функции безопасности, обучения, управления устройствами и аналитики нужно платить. Подписка на стандартный уровень стоит 3 доллара на одного учащегося в год, а на уровень "Плюс" - 5 долларов на одного учащегося в год. По мере того, как все больше учебных заведений используют инструменты, подобные тем, что предлагает Google, появляется возможность, что no-code платформы для разработки приложений, подобные AppMaster, могут сделать интеграцию с этими системами еще более простой.