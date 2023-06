Google heeft een groot aantal innovatieve toegankelijkheids- en leerfuncties onthuld tijdens de International Society for Technology in Education (ISTE) expo. De recente updates van de techgigant omvatten een uitgebreide leesmodus, AI-gestuurde vraagsuggesties rond YouTube-video's en een verbeterde gebarentolkkoppeling in Google Meet.

Google experimenteert al enige tijd met AI-tools in verschillende consumentenproducten, zoals Search, Gmail en Sheets. In deze nieuwste stap integreert het bedrijf AI-gestuurde vragen in opdrachten met YouTube-video's in de klas. Leerkrachten kunnen nu kiezen om hun eigen gepersonaliseerde vragen toe te voegen of suggesties aan te passen die door AI zijn gegenereerd. Google accepteert momenteel aanvragen om deze functionaliteit in het Engels te testen, met toekomstige ondersteuningsplannen voor talen als Spaans, Portugees, Japans en Maleis.

Eerder dit jaar introduceerde Google de functie Leesmodus. Deze side-pane tool verwijdert media-elementen zoals afbeeldingen en video's op een webpagina, zodat gebruikers zich uitsluitend op de tekst kunnen concentreren. Aanvankelijk was de leesmodus alleen beschikbaar op Chrome-browsers die op ChromeOS draaien. Het bedrijf kondigde tijdens het ISTE-evenement echter aan dat de functie binnenkort toegankelijk zou worden voor alle Chrome-gebruikers.

Een andere update biedt gebruikers van schermlezers de mogelijkheid om afbeeldingen te converteren naar tekst voor PDF's met Chrome-browsers op Chromebooks. Het is echter de moeite waard om op te merken dat gebruikers met deze functie mogelijk niet direct tekst uit de PDF's kunnen kopiëren.

Wat leesbaarheid betreft, heeft Google nieuwe lettertypen geïntroduceerd die beter geschikt zijn voor Arabische, Cyrillische en Latijnse systemen. Deze optisch variabele lettertypen zijn ontworpen om zich aan te passen aan verschillende groottes, waardoor de leesbaarheid in alle dimensies aanzienlijk wordt verbeterd.

Google Meet krijgt ook een reeks updates. Het videoconferentieplatform ondersteunt nu een tile-pairing functie, waardoor een naadloze verbinding tussen een gebarentaaltolk en een spreker mogelijk wordt. Met deze verbetering worden beide tegels gemarkeerd wanneer een deelnemer praat in Google Meet.

Naast de tegelkoppeling krijgt Google Meet functies zoals ondersteuning voor polls en vraag- en antwoordsessies tijdens livestreams voor klaslokalen die geabonneerd zijn op de plannen 'Teaching and Learning Upgrade' of 'Education Plus'.

Google biedt Workspace voor het onderwijs gratis aan. Aan geavanceerde functies voor beveiliging, leren, apparaatbeheer en analyse zijn echter kosten verbonden. Het standaardabonnement kost $3 per student per jaar, terwijl het Plus-abonnement $5 per student per jaar kost. Naarmate meer onderwijsinstellingen tools zoals die van Google omarmen, ontstaat de mogelijkheid dat platforms zoals de AppMaster no-code app-ontwikkelingsoplossing de integratie met deze systemen nog naadlozer kunnen maken.