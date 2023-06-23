كشفت Google النقاب عن مجموعة من الميزات المبتكرة المتعلقة بإمكانية الوصول والتعلم خلال معرض المجتمع الدولي للتكنولوجيا في التعليم (ISTE). تتضمن التحديثات الأخيرة لشركة التكنولوجيا العملاقة وضع قراءة موسعًا ، واقتراحات أسئلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدور حول مقاطع فيديو YouTube ، ومترجم لغة إشارة محسّن في Google Meet.

لبعض الوقت الآن ، تقوم Google بتجربة الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من المنتجات الاستهلاكية ، مثل البحث و Gmail وجداول البيانات. في هذه الخطوة الأخيرة ، تقوم الشركة بدمج الأسئلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المهام التي تعرض مقاطع فيديو YouTube في الفصل الدراسي. يمكن للمعلمين الآن اختيار إضافة أسئلتهم الشخصية أو تعديل الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تقبل Google حاليًا التطبيقات لاختبار هذه الوظيفة باللغة الإنجليزية ، مع خطط دعم مستقبلية للغات مثل الإسبانية والبرتغالية واليابانية والماليزية.

في وقت سابق من هذا العام ، قدمت Google ميزة وضع القراءة. تزيل أداة الجزء الجانبي هذه عناصر الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو على صفحة الويب ، مما يتيح للمستخدمين التركيز حصريًا على النص. في البداية ، كان وضع القراءة متاحًا فقط على متصفحات Chrome التي تعمل على ChromeOS. ومع ذلك ، أعلنت الشركة في حدث ISTE أن الميزة ستصبح قريبًا في متناول جميع مستخدمي Chrome.

يرى تحديث آخر أن مستخدمي قارئ الشاشة يستمتعون بالقدرة على تحويل الصور إلى نص لملفات PDF باستخدام متصفحات Chrome على أجهزة Chromebook. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة قد لا تسمح للمستخدمين بنسخ النص من ملفات PDF مباشرة.

فيما يتعلق بموضوع سهولة القراءة ، طرحت Google خطوطًا جديدة لتلائم الأنظمة العربية والسيريلية واللاتينية بشكل أفضل. تم تصميم هذه الخطوط المتغيرة بصريًا للتكيف مع مجموعة من الأحجام ، مما يحسن بشكل كبير إمكانية القراءة عبر الأبعاد.

يتلقى Google Meet أيضًا سلسلة من التحديثات. تدعم منصة مؤتمرات الفيديو الآن ميزة إقران البلاط ، مما يتيح اتصالاً سلسًا بين مترجم لغة الإشارة والمتحدث. مع هذا التحسين ، يتم تمييز كلا المربعين عندما يتحدث أحد المشاركين في Google Meet.

بالإضافة إلى تحسين الاقتران ، يكتسب Google Meet ميزات مثل دعم استطلاعات الرأي وجلسات الأسئلة والأجوبة أثناء البث المباشر للفصول الدراسية التي تم الاشتراك فيها في خطط "ترقية التدريس والتعلم" أو "Education Plus".

تقدم Google مساحة العمل للتعليم مجانًا. ومع ذلك ، فإن ميزات الأمان والتعلم وإدارة الأجهزة والتحليلات المتقدمة لها تكلفة. يتم تشغيل اشتراك الطبقة القياسية بسعر 3 دولارات لكل طالب سنويًا ، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك في الطبقة Plus 5 دولارات لكل طالب سنويًا. نظرًا لأن المزيد من المؤسسات التعليمية تتبنى أدوات مثل تلك التي تقدمها Google ، فمن المحتمل أن الأنظمة الأساسية مثل حل تطوير التطبيقات بدون كود AppMaster يمكن أن تجعل التكامل مع هذه الأنظمة أكثر سلاسة.