Google ha presentato una serie di funzioni innovative per l'accessibilità e l'apprendimento durante l'esposizione dell'International Society for Technology in Education (ISTE). I recenti aggiornamenti del gigante tecnologico includono una modalità di lettura ampliata, suggerimenti di domande basati sull'intelligenza artificiale che ruotano attorno ai video di YouTube e un'accoppiata migliorata di interpreti della lingua dei segni in Google Meet.

Da qualche tempo Google sta sperimentando strumenti basati sull'intelligenza artificiale in vari prodotti di consumo, come Ricerca, Gmail e Fogli. In quest'ultima mossa, l'azienda sta integrando le domande guidate dall'intelligenza artificiale nei compiti con i video di YouTube in classe. Gli insegnanti possono ora scegliere di aggiungere domande personalizzate o modificare i suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale. Google accetta attualmente domande per testare questa funzionalità in inglese, con piani di supporto futuri per lingue come lo spagnolo, il portoghese, il giapponese e il malese.

All'inizio di quest'anno, Google ha introdotto la modalità di lettura. Questo strumento laterale rimuove gli elementi multimediali come immagini e video da una pagina web, consentendo agli utenti di concentrarsi esclusivamente sul testo. Inizialmente, la modalità di lettura era disponibile solo sui browser Chrome in esecuzione su ChromeOS. Tuttavia, in occasione dell'evento ISTE, l'azienda ha annunciato che la funzione diventerà presto accessibile a tutti gli utenti di Chrome.

Un altro aggiornamento consente agli utenti di screen reader di convertire le immagini in testo per i PDF utilizzando i browser Chrome sui Chromebook. Tuttavia, vale la pena notare che questa funzione potrebbe non consentire agli utenti di copiare direttamente il testo dai PDF.

Per quanto riguarda la leggibilità, Google ha lanciato nuovi font per adattarsi meglio ai sistemi arabi, cirillici e latini. Questi font otticamente variabili sono progettati per adattarsi a una gamma di dimensioni, migliorando significativamente la leggibilità in tutte le dimensioni.

Anche Google Meet sta ricevendo una serie di aggiornamenti. La piattaforma per videoconferenze supporta ora una funzione di accoppiamento delle piastrelle, che consente una connessione senza soluzione di continuità tra un interprete del linguaggio dei segni e un oratore. Grazie a questo miglioramento, entrambe le piastrelle vengono evidenziate quando un partecipante parla in Google Meet.

Oltre al miglioramento dell'accoppiamento delle piastrelle, Google Meet offre funzioni come il supporto per i sondaggi e le sessioni di domande e risposte durante le trasmissioni in diretta per le classi abbonate ai piani "Teaching and Learning Upgrade" o "Education Plus".

Google offre Workspace per l'istruzione gratuitamente. Tuttavia, le funzioni avanzate di sicurezza, apprendimento, gestione dei dispositivi e analisi hanno un costo. L'abbonamento al livello standard costa 3 dollari per studente all'anno, mentre il livello Plus costa 5 dollari per studente all'anno. Man mano che un numero sempre maggiore di istituti scolastici abbraccia strumenti come quelli offerti da Google, si profila la possibilità che piattaforme come la soluzione di sviluppo di app no-code AppMaster possano rendere l'integrazione con questi sistemi ancora più semplice.