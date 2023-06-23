Google, International Society for Technology in Education (ISTE) fuarı sırasında bir dizi yenilikçi erişilebilirlik ve öğrenme özelliğini tanıttı. Teknoloji devinin son güncellemeleri arasında genişletilmiş bir okuma modu, YouTube videoları etrafında dönen AI destekli soru önerileri ve Google Meet'te gelişmiş işaret dili tercüman eşleştirmesi yer alıyor.

Google bir süredir Arama, Gmail ve E-Tablolar gibi çeşitli tüketici ürünlerinde yapay zeka destekli araçlarla deneyler yapıyor. Bu son hamlede şirket, yapay zeka odaklı soruları sınıfta YouTube videoları içeren ödevlere entegre ediyor. Eğitimciler artık kişiselleştirilmiş sorularını eklemeyi veya AI tarafından oluşturulan önerileri değiştirmeyi seçebilir. Google şu anda İspanyolca, Portekizce, Japonca ve Malayca gibi diller için gelecekteki destek planlarıyla bu işlevi İngilizce olarak test etmek için yapılan başvuruları kabul etmektedir.

Bu yılın başlarında, Google bir Okuma Modu özelliğini tanıttı. Bu yan bölme aracı, bir web sayfasındaki resimler ve videolar gibi medya öğelerini kaldırarak kullanıcıların yalnızca metne odaklanmasını sağlar. Başlangıçta, Okuma Modu yalnızca ChromeOS üzerinde çalışan Chrome tarayıcılarda mevcuttu. Ancak şirket, ISTE etkinliğinde özelliğin yakında tüm Chrome kullanıcıları tarafından erişilebilir hale geleceğini duyurdu.

Başka bir güncelleme, ekran okuyucu kullanıcılarının Chromebook'larda Chrome tarayıcıları kullanarak görüntüleri PDF'ler için metne dönüştürme yeteneğinin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Bununla birlikte, bu özelliğin kullanıcıların doğrudan PDF'lerden metin kopyalamasına izin vermeyebileceğini belirtmekte fayda var.

Okunabilirlik konusunda Google, Arapça, Kiril ve Latin sistemlerine daha iyi uyum sağlamak için yeni yazı tiplerini kullanıma sundu. Bu optik olarak değişken yazı tipleri, bir dizi boyuta uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve boyutlar arasında okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

Google Meet ayrıca bir dizi güncelleme alıyor. Video konferans platformu artık bir işaret dili tercümanı ile konuşmacı arasında sorunsuz bir bağlantı sağlayan döşeme eşleştirme özelliğini destekliyor. Bu geliştirmeyle, bir katılımcı Google Meet'te konuştuğunda her iki kutucuk da vurgulanır.

Google Meet, kutucuk eşleştirme geliştirmesine ek olarak, "Teaching and Learning Upgrade" veya "Education Plus" planlarına abone olan sınıflar için canlı yayınlar sırasında anketler ve Soru-Cevap oturumları için destek gibi özellikler kazanır.

Google, Workspace for Education'ı ücretsiz olarak sunar. Ancak gelişmiş güvenlik, öğrenme, cihaz yönetimi ve analiz özelliklerinin bir maliyeti vardır. Standart katman aboneliği, öğrenci başına yıllık 3 ABD Doları, Plus katmanı ise öğrenci başına yıllık 5 ABD Dolarıdır. Daha fazla eğitim kurumu Google tarafından sunulanlar gibi araçları benimsedikçe, AppMaster kodsuz uygulama geliştirme çözümü gibi platformların bu sistemlerle entegrasyonu daha da sorunsuz hale getirme olasılığı ortaya çıkıyor.