Google telah meluncurkan sejumlah fitur pembelajaran dan aksesibilitas yang inovatif selama pameran International Society for Technology in Education (ISTE). Pembaruan terbaru dari raksasa teknologi ini mencakup mode membaca yang diperluas, saran pertanyaan bertenaga AI seputar video YouTube, dan penyandingan juru bahasa isyarat yang disempurnakan di Google Meet.

Untuk beberapa waktu sekarang, Google telah bereksperimen dengan alat bertenaga AI di berbagai produk konsumen, seperti Penelusuran, Gmail, dan Spreadsheet. Dalam langkah terbaru ini, perusahaan mengintegrasikan pertanyaan berbasis AI ke dalam tugas yang menampilkan video YouTube di kelas. Pendidik sekarang dapat memilih untuk menambahkan pertanyaan yang dipersonalisasi atau mengubah saran yang dihasilkan oleh AI. Google saat ini menerima aplikasi untuk menguji fungsi ini dalam bahasa Inggris, dengan rencana dukungan di masa mendatang untuk bahasa seperti Spanyol, Portugis, Jepang, dan Melayu.

Awal tahun ini, Google memperkenalkan fitur Reading Mode. Alat panel samping ini menghapus elemen media seperti gambar dan video di halaman web, memungkinkan pengguna untuk fokus secara eksklusif pada teks. Awalnya, Mode Membaca hanya tersedia di browser Chrome yang berjalan di ChromeOS. Namun, perusahaan mengumumkan di acara ISTE bahwa fitur tersebut akan segera dapat diakses oleh semua pengguna Chrome.

Pembaruan lain melihat pengguna pembaca layar menikmati kemampuan untuk mengonversi gambar menjadi teks untuk PDF menggunakan browser Chrome di Chromebook. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fitur ini mungkin tidak memungkinkan pengguna menyalin teks dari PDF secara langsung.

Pada topik keterbacaan, Google meluncurkan font baru untuk mengakomodasi sistem bahasa Arab, Cyrillic, dan Latin dengan lebih baik. Font variabel optik ini dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran, secara signifikan meningkatkan keterbacaan lintas dimensi.

Google Meet juga menerima serangkaian pembaruan. Platform konferensi video sekarang mendukung fitur pemasangan ubin, memungkinkan koneksi tanpa batas antara juru bahasa isyarat dan pembicara. Dengan penyempurnaan ini, kedua ubin disorot saat salah satu peserta berbicara di Google Meet.

Selain peningkatan pemasangan ubin, Google Meet mendapatkan fitur seperti dukungan untuk polling dan sesi tanya jawab selama streaming langsung untuk ruang kelas yang berlangganan paket 'Teaching and Learning Upgrade' atau 'Education Plus'.

Google menawarkan Workspace untuk pendidikan secara gratis. Namun, fitur keamanan lanjutan, pembelajaran, manajemen perangkat, dan analitik dikenakan biaya. Langganan tingkat standar dikenakan biaya $3 per siswa per tahun, sedangkan tingkat Plus dikenai biaya $5 per siswa per tahun. Karena semakin banyak institusi pendidikan menggunakan alat seperti yang ditawarkan oleh Google, kemungkinan muncul bahwa platform seperti solusi pengembangan aplikasi tanpa kode AppMaster dapat membuat integrasi dengan sistem ini menjadi lebih lancar.