Les utilisateurs de Google Home peuvent désormais profiter du nouvel outil d'édition de scripts, qui offre des possibilités d'automatisation avancées pour les maisons intelligentes. L'éditeur de script, disponible en avant-première publique à partir du 13 juin, fait partie de l'interface web home.google.com de Google. Cette interface comprend également des flux en direct pour toutes les caméras Nest liées aux comptes des utilisateurs. L'éditeur de scripts sera disponible dans l'aperçu de l'application Google Home le 14 juin, mais aucune date n'a été fixée pour la disponibilité générale.

L'automatisation des maisons intelligentes permet l'exécution séquentielle de diverses actions, telles que l'allumage des lumières, la diffusion de musique et le verrouillage des portes. L'éditeur de scripts de Google Home va plus loin que les fonctionnalités existantes de l'application Google Home, en offrant davantage d'options pour les automatismes. Il inclut des conditions sophistiquées, permettant aux utilisateurs de déclencher une automatisation uniquement selon des critères spécifiques, tels que la télévision allumée et l'heure comprise entre 18 heures et minuit.

À l'instar d'autres plateformes offrant des conditions avancées, telles que Home Assistant, Samsung SmartThings et Apple Home via Apple Shortcuts, l'éditeur de scripts de Google Home nécessite quelques connaissances de base en matière de codage. Selon Anish Kattukaran, directeur de la gestion des produits chez Google Home, l'éditeur de script est doté de plus de 100 nouvelles fonctionnalités et capacités pour s'adapter à la compréhension qu'ont les utilisateurs de leur maison et aux actions qu'ils souhaitent effectuer. Cela comprend près de 100 starters, actions et la prise en charge de l'intégration des capteurs Matter, ce qui n'est pas possible actuellement avec l'application Home.

Les utilisateurs peuvent créer des automatismes à l'aide de l'éditeur de script uniquement via l'interface web. Une fois créés, les automatismes de l'éditeur de script seront disponibles sur l'application Google Home pour les appareils iOS et Android, où tout membre de la famille pourra les modifier, les activer, les désactiver ou les supprimer. Google a fourni plusieurs exemples d'automatisations dans la documentation de l'éditeur de script (accessible uniquement si vous êtes dans l'aperçu) pour présenter les nouvelles capacités.

L'introduction de l'éditeur de scripts de Google Home rend plus facile que jamais la création d'automatismes domestiques intelligents plus personnalisés intégrant des conditions avancées, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités aux utilisateurs pour réimaginer leurs maisons et optimiser leurs routines quotidiennes.