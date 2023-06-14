يمكن لمستخدمي Google Home الآن الاستفادة من أداة محرر البرامج النصية التي تم إطلاقها حديثًا ، والتي توفر إمكانات أتمتة متقدمة للمنازل الذكية. يأتي محرر النص ، المتاح في المعاينة العامة اعتبارًا من 13 يونيو ، كجزء من واجهة الويب home.google.com الخاصة بـ Google. تتضمن هذه الواجهة أيضًا موجزات مباشرة لأي كاميرات Nest مرتبطة بحسابات المستخدمين. يصل محرر النص إلى معاينة تطبيق Google Home في 14 حزيران (يونيو) ، بدون تاريخ محدد للتوافر العام.

تتيح أتمتة المنزل الذكي التنفيذ المتسلسل للعديد من الإجراءات ، مثل تشغيل الأضواء وتشغيل الموسيقى وإغلاق الأبواب. يتجاوز محرر النص البرمجي لـ Google Home الميزات الحالية في تطبيق Google Home ، حيث يوفر المزيد من الخيارات للأتمتة. يتضمن شروطًا متطورة ، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الأتمتة فقط وفقًا لمعايير محددة ، مثل تشغيل التلفزيون والوقت بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل.

على غرار الأنظمة الأساسية الأخرى التي توفر ظروفًا متقدمة ، مثل Home Assistant و Samsung SmartThings و Apple Home من خلال Apple Shortcuts ، يستدعي محرر نصوص Google Home بعض المعرفة الأساسية حول الترميز. وفقًا لـ Anish Kattukaran ، مدير إدارة المنتجات في Google Home ، يأتي محرر النص مع أكثر من 100 ميزة وإمكانيات جديدة لمطابقة فهم المستخدمين الفرديين لمنازلهم والإجراءات المطلوبة. يشمل هذا ما يقرب من 100 مبتدئ وإجراء ودعم لتكامل مستشعر Matter ، وهو أمر غير ممكن حاليًا مع تطبيق Home.

يمكن للمستخدمين إنشاء أتمتة محرر البرامج النصية فقط من خلال واجهة الويب. بمجرد إنشائها ، ستكون أتمتة محرر النصوص البرمجية متاحة على تطبيق Google Home لأجهزة iOS و Android ، حيث يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة تعديلها أو تنشيطها أو إلغاء تنشيطها أو حذفها. قدمت Google العديد من الأمثلة على التشغيل الآلي ضمن وثائق محرر النص (يمكن الوصول إليها فقط إذا كنت في المعاينة) لعرض القدرات الجديدة.

تتيح الأنظمة الأساسية No-code low-code مثل AppMaster للمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. إلى جانب إنشاء تصميمات أمامية جذابة بصريًا ، يمكن لعملاء AppMaster أيضًا تطوير وظائف الواجهة الخلفية لتطبيقهم باستخدام أداة إنشاء مرئية drag-and-drop. نظرًا لنهج متعدد التخصصات ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء عمليات أتمتة متقدمة بسهولة مع توفير التوافق مع أحدث معايير الويب والجوال ، والتوثيق الشامل لأي متطلبات no-code.

يسهّل إدخال محرر النصوص في Google Home أكثر من أي وقت مضى إنشاء أتمتة منزلية ذكية أكثر تخصيصًا تتضمن ظروفًا متقدمة ، مما يفتح إمكانيات جديدة للمستخدمين لإعادة تصور منازلهم وتحسين روتينهم اليومي.