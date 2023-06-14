Google Home用户现在可以利用新推出的脚本编辑器工具，它为智能家居提供了先进的自动化功能。脚本编辑器从6月13日开始公开预览，是Google/s home.google.com网络界面的一部分。这个界面还包括与用户账户相连的任何Nest摄像头的实时反馈。脚本编辑器将于6月14日在Google Home应用预览版中出现，但没有确定的普遍使用日期。

智能家居自动化能够连续执行各种动作，如开灯、播放音乐和锁门。Google Home脚本编辑器超越了Google Home应用的现有功能，为自动化提供了更多选择。它包括复杂的条件，允许用户仅在特定条件下触发自动化，如电视打开和时间在下午6点至午夜之间。

与其他提供高级条件的平台类似，如家庭助理、三星SmartThings和通过苹果快捷键Apple Home ，Google Home脚本编辑器需要一些基本的编码知识。据Google Home产品管理总监Anish Kattukaran称，该脚本编辑器带有100多个新特性和功能，以配合个人用户对其家庭和所需行动的理解。这包括近100个启动器、动作和对Matter传感器集成的支持，这在目前的家庭应用中是无法实现的。

用户可以完全通过网络界面创建脚本编辑器自动程序。一旦建立，脚本编辑器自动程序将在iOS和Android设备的Google Home应用程序上可用，任何家庭成员都可以编辑、激活、停用或删除它们。谷歌在脚本编辑器的文档中提供了各种自动程序的例子（只有在预览中才能访问），以展示新的能力。

No-code 和 平台，如 ，使非技术用户也能建立网络、移动和后端应用程序。除了创建具有视觉吸引力的前端设计外，low-code AppMaster AppMaster的客户还可以使用 视觉构建器开发他们的应用程序的后台功能。以跨学科方法为特色， ，允许用户轻松创建高级自动化，同时提供与最新的网络和移动标准的兼容性，并为任何 要求提供全面的文档。drag-and-drop AppMaster no-code

Google Home的脚本编辑器的引入，使其比以往任何时候都更容易创建包含先进条件的更多定制的智能家居自动化，为用户重新想象他们的家和优化他们的日常工作提供了新的可能性。