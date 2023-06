Os utilizadores do Google Home podem agora tirar partido da recém-lançada ferramenta de edição de scripts, que oferece capacidades avançadas de automatização para casas inteligentes. O editor de scripts, disponível na pré-visualização pública a partir de 13 de Junho, faz parte da interface Web home.google.com do Google. Esta interface também inclui feeds em directo de quaisquer câmaras Nest ligadas às contas dos utilizadores. O editor de scripts chega à pré-visualização da aplicação Google Home a 14 de Junho, sem data definida para a disponibilidade geral.

As automatizações de casas inteligentes permitem a execução sequencial de várias acções, como acender as luzes, reproduzir música e trancar portas. O editor de scripts do Google Home vai além das funcionalidades existentes na aplicação Google Home, oferecendo mais opções para as automatizações. Inclui condições sofisticadas, permitindo aos utilizadores desencadear uma automatização apenas sob critérios específicos, tais como a TV estar ligada e a hora estar entre as 18h e a meia-noite.

Semelhante a outras plataformas que oferecem condições avançadas, como Home Assistant, Samsung SmartThings e Apple Home por meio de atalhos da Apple, o editor de script do Google Home exige alguns conhecimentos básicos de codificação. De acordo com Anish Kattukaran, director de gestão de produtos do Google Home, o editor de scripts vem com mais de 100 novas funcionalidades e capacidades para corresponder à compreensão que os utilizadores individuais têm das suas casas e das acções desejadas. Isto engloba quase 100 entradas, acções e suporte para a integração do sensor Matter, o que não é actualmente possível com a aplicação Home.

Os utilizadores podem criar automações do editor de scripts apenas através da interface Web. Uma vez estabelecidas, as automatizações do editor de scripts estarão disponíveis na aplicação Google Home para dispositivos iOS e Android, onde qualquer membro do agregado familiar as pode editar, activar, desactivar ou eliminar. A Google forneceu vários exemplos de automatizações na documentação do editor de scripts (acessível apenas se estiver na pré-visualização) para mostrar as novas capacidades.

A introdução do editor de scripts do Google Home torna mais fácil do que nunca a criação de automações domésticas inteligentes mais personalizadas que incorporam condições avançadas, abrindo novas possibilidades para os utilizadores reimaginarem as suas casas e optimizarem as suas rotinas diárias.