Gli utenti di Google Home possono ora usufruire del nuovo strumento di script editor, che offre funzionalità avanzate di automazione per le case intelligenti. L'editor di script, disponibile in anteprima pubblica dal 13 giugno, fa parte dell'interfaccia web home.google.com di Google. Questa interfaccia include anche i feed live di tutte le videocamere Nest collegate agli account degli utenti. L'editor di script arriva nell'anteprima dell'app Google Home il 14 giugno, senza una data stabilita per la disponibilità generale.

Le automazioni delle case intelligenti consentono l'esecuzione sequenziale di varie azioni, come l'accensione delle luci, la riproduzione di musica e la chiusura delle porte. L'editor di script di Google Home va oltre le funzioni esistenti nell'app Google Home, fornendo più opzioni per le automazioni. Include condizioni sofisticate che consentono agli utenti di attivare un'automazione solo in base a criteri specifici, come l'accensione del televisore e l'orario compreso tra le 18 e la mezzanotte.

Analogamente ad altre piattaforme che offrono condizioni avanzate, come Home Assistant, Samsung SmartThings e Apple Home tramite Apple Shortcuts, l'editor di script di Google Home richiede alcune conoscenze di base di codifica. Secondo Anish Kattukaran, direttore della gestione dei prodotti di Google Home, l'editor di script è dotato di oltre 100 nuove funzionalità e capacità per adattarsi alla comprensione della casa e alle azioni desiderate dai singoli utenti. Questo comprende quasi 100 avvii, azioni e il supporto per l'integrazione del sensore Matter, che attualmente non è possibile con l'app Home.

Gli utenti possono creare automazioni dell'editor di script esclusivamente attraverso l'interfaccia web. Una volta create, le automazioni dello script editor saranno disponibili sull'app Google Home per dispositivi iOS e Android, dove ogni membro della famiglia potrà modificarle, attivarle, disattivarle o eliminarle. Google ha fornito vari esempi di automazioni all'interno della documentazione dell'editor di script (accessibile solo se si è in anteprima) per mostrare le nuove capacità.

L'introduzione dell'editor di script di Google Home rende più facile che mai la creazione di automazioni domestiche intelligenti personalizzate che incorporano condizioni avanzate, aprendo agli utenti nuove possibilità di reimmaginare le loro case e ottimizzare le loro routine quotidiane.