Użytkownicy Google Home mogą teraz korzystać z nowo uruchomionego narzędzia edytora skryptów, które oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji dla inteligentnych domów. Edytor skryptów, dostępny w publicznej wersji zapoznawczej od 13 czerwca, jest częścią interfejsu internetowego Google\'s home.google.com. Interfejs ten obejmuje również transmisje na żywo dla wszystkich kamer Nest połączonych z kontami użytkowników. Edytor skryptów pojawi się w podglądzie aplikacji Google Home 14 czerwca, bez ustalonej daty ogólnej dostępności.

Automatyzacja inteligentnego domu umożliwia sekwencyjne wykonywanie różnych czynności, takich jak włączanie świateł, odtwarzanie muzyki i zamykanie drzwi. Edytor skryptów Google Home wykracza poza istniejące funkcje w aplikacji Google Home, zapewniając więcej opcji automatyzacji. Obejmuje zaawansowane warunki, pozwalając użytkownikom na uruchamianie automatyzacji tylko pod określonymi kryteriami, takimi jak włączony telewizor i czas między 18:00 a północą.

Podobnie jak w przypadku innych platform oferujących zaawansowane warunki, takich jak Home Assistant, Samsung SmartThings i Apple Home za pośrednictwem Apple Shortcuts, edytor skryptów Google Home wymaga podstawowej wiedzy z zakresu kodowania. Według Anisha Kattukarana, dyrektora ds. zarządzania produktem w Google Home, edytor skryptów zawiera ponad 100 nowych funkcji i możliwości, aby dopasować się do indywidualnego zrozumienia przez użytkowników ich domów i pożądanych działań. Obejmuje to prawie 100 starterów, akcji i wsparcie dla integracji czujników Matter, co nie jest obecnie możliwe w aplikacji Home.

Użytkownicy mogą tworzyć automatyzacje edytora skryptów wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego. Po utworzeniu, automatyzacje edytora skryptów będą dostępne w aplikacji Google Home na urządzenia z systemem iOS i Android, gdzie każdy członek gospodarstwa domowego będzie mógł je edytować, aktywować, dezaktywować lub usunąć. Google udostępniło różne przykładowe automatyzacje w dokumentacji edytora skryptów (dostępne tylko w wersji zapoznawczej), aby zaprezentować nowe możliwości.

Wprowadzenie edytora skryptów Google Home sprawia, że tworzenie bardziej spersonalizowanych automatyzacji inteligentnego domu obejmujących zaawansowane warunki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, otwierając przed użytkownikami nowe możliwości wyobrażenia sobie swoich domów i optymalizacji codziennych czynności.