Google Home-Nutzer können ab sofort den neu eingeführten Skript-Editor nutzen, der erweiterte Automatisierungsfunktionen für Smart Homes bietet. Der Skript-Editor, der ab dem 13. Juni in der öffentlichen Vorschau verfügbar ist, ist Teil der Google\-Weboberfläche home.google.com. Diese Schnittstelle enthält auch Live-Feeds für alle Nest-Kameras, die mit den Konten der Nutzer verbunden sind. Der Skript-Editor wird am 14. Juni in der Vorschau der Google Home-App verfügbar sein, ein Termin für die allgemeine Verfügbarkeit steht noch nicht fest.

Smart Home-Automatisierungen ermöglichen die sequenzielle Ausführung verschiedener Aktionen, wie das Einschalten von Licht, das Abspielen von Musik und das Verschließen von Türen. Der Google Home Skript-Editor geht über die bestehenden Funktionen der Google Home App hinaus und bietet mehr Optionen für Automatisierungen. Er enthält ausgefeilte Bedingungen, die es Nutzern ermöglichen, eine Automatisierung nur unter bestimmten Kriterien auszulösen, z. B. wenn der Fernseher eingeschaltet ist und die Uhrzeit zwischen 18 Uhr und Mitternacht liegt.

Ähnlich wie bei anderen Plattformen, die erweiterte Bedingungen anbieten, wie Home Assistant, Samsung SmartThings und Apple Home durch Apple Shortcuts, erfordert der Google Home Skript-Editor einige grundlegende Programmierkenntnisse. Laut Anish Kattukaran, Director of Product Management bei Google Home, verfügt der Skript-Editor über mehr als 100 neue Funktionen und Möglichkeiten, um das Verständnis der einzelnen Nutzer für ihr Zuhause und die gewünschten Aktionen anzupassen. Dies umfasst fast 100 Starter, Aktionen und Unterstützung für die Integration von Matter-Sensoren, was derzeit mit der Home-App nicht möglich ist.

Benutzer können Skript-Editor-Automatisierungen ausschließlich über die Weboberfläche erstellen. Sobald sie eingerichtet sind, werden die Skript-Editor-Automatisierungen in der Google Home-App für iOS- und Android-Geräte verfügbar sein, wo jedes Haushaltsmitglied sie bearbeiten, aktivieren, deaktivieren oder löschen kann. Google hat in der Skript-Editor-Dokumentation (nur in der Vorschau zugänglich) verschiedene Beispiel-Automatisierungen bereitgestellt, um die neuen Fähigkeiten zu demonstrieren.

No-code und low-code Plattformen wie AppMaster ermöglichen es auch technisch nicht versierten Benutzern, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen. Kunden von AppMaster können nicht nur optisch ansprechende Frontend-Designs erstellen, sondern auch die Backend-Funktionalität ihrer App mit Hilfe des visuellen Builders drag-and-drop entwickeln. Mit seinem interdisziplinären Ansatz ermöglicht AppMaster den Nutzern die einfache Erstellung fortschrittlicher Automatisierungen und bietet gleichzeitig Kompatibilität mit den neuesten Web- und Mobilstandards sowie eine umfassende Dokumentation für alle no-code Anforderungen.

Die Einführung des Skript-Editors von Google Home macht es einfacher als je zuvor, individuellere Smart-Home-Automatisierungen zu erstellen, die erweiterte Bedingungen einbeziehen und den Nutzern neue Möglichkeiten eröffnen, ihr Zuhause neu zu gestalten und ihre täglichen Abläufe zu optimieren.