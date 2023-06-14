Google Home kullanıcıları, akıllı evler için gelişmiş otomasyon yetenekleri sunan yeni kullanıma sunulan komut dosyası düzenleme aracından artık yararlanabilir. 13 Haziran'dan itibaren genel önizlemede kullanıma sunulan komut dosyası düzenleyici, Google\'ın home.google.com web arayüzünün bir parçası olarak geliyor. Bu arayüz, kullanıcıların hesaplarına bağlı tüm Nest kameraları için canlı yayınları da içerir. Komut dosyası düzenleyici, genel kullanılabilirlik için belirli bir tarih olmaksızın 14 Haziran'da Google Home uygulaması önizlemesine ulaşıyor.

Akıllı ev otomasyonları, ışıkları yakmak, müzik çalmak ve kapıları kilitlemek gibi çeşitli eylemlerin sıralı olarak yürütülmesini sağlar. Google Home komut dosyası düzenleyici, Google Home uygulamasındaki mevcut özelliklerin ötesine geçerek otomasyon için daha fazla seçenek sunar. Gelişmiş koşullar içerir ve kullanıcıların yalnızca TV'nin açık olması ve saatin 18:00 ile gece yarısı arasında olması gibi belirli kriterler altında bir otomasyonu tetiklemesine olanak tanır.

Home Assistant, Samsung SmartThings ve Apple Shortcuts aracılığıyla Apple Home gibi gelişmiş koşullar sunan diğer platformlara benzer şekilde, Google Home betik düzenleyici bazı temel kodlama bilgileri gerektirir. Google Home'da ürün yönetimi direktörü Anish Kattukaran'a göre, komut dosyası düzenleyici, bireysel kullanıcıların evlerini ve istenen eylemleri anlamalarına uygun 100'den fazla yeni özellik ve yetenekle birlikte geliyor. Bu, yaklaşık 100 başlatıcıyı, eylemi ve şu anda Home uygulamasıyla mümkün olmayan Matter sensörü entegrasyonu desteğini kapsar.

Kullanıcılar, yalnızca web arayüzü aracılığıyla komut dosyası düzenleyici otomasyonları oluşturabilir. Oluşturulduktan sonra, komut dosyası düzenleyici otomasyonları, iOS ve Android cihazlar için Google Home uygulamasında mevcut olacak ve burada herhangi bir aile üyesi bunları düzenleyebilir, etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilir. Google, yeni yetenekleri sergilemek için komut dosyası düzenleyici belgelerinde (yalnızca önizlemedeyseniz erişilebilir) çeşitli örnek otomasyonlar sağlamıştır.

AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların bile web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. AppMaster müşterileri, görsel olarak çekici ön uç tasarımları oluşturmanın yanı sıra, bir drag-and-drop görsel oluşturucuyu kullanarak uygulamalarının arka uç işlevselliğini de geliştirebilir. Disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olan AppMaster, kullanıcıların en son web ve mobil standartlarıyla uyumluluk ve no-code gereksinimler için kapsamlı belgeler sunarken kolayca gelişmiş otomasyonlar oluşturmasına olanak tanır.

Google Home'un komut dosyası düzenleyicisinin kullanıma sunulması, gelişmiş koşulları içeren daha özelleştirilmiş akıllı ev otomasyonları oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek kullanıcıların evlerini yeniden tasarlamaları ve günlük rutinlerini optimize etmeleri için yeni olanaklar sunuyor.