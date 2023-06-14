Пользователи Google Home теперь могут воспользоваться преимуществами недавно запущенного инструмента редактора сценариев, который предлагает расширенные возможности автоматизации для умных домов. Редактор сценариев, доступный в публичной предварительной версии с 13 июня, является частью веб-интерфейса Google\ home.google.com. Этот интерфейс также включает в себя прямые трансляции для всех камер Nest, связанных с учетными записями пользователей. Редактор сценариев появится в предварительной версии приложения Google Home 14 июня, дата выхода в общий доступ не установлена.

Автоматизация умного дома позволяет последовательно выполнять различные действия, такие как включение света, воспроизведение музыки и запирание дверей. Редактор сценариев Google Home выходит за рамки существующих функций в приложении Google Home, предоставляя больше возможностей для автоматизации. Он включает сложные условия, позволяя пользователям запускать автоматизацию только при определенных критериях, таких как включенный телевизор и время между 18:00 и полуночью.

Подобно другим платформам, предлагающим сложные условия, таким как Home Assistant, Samsung SmartThings и Apple Home через Apple Shortcuts, редактор сценариев Google Home требует некоторых базовых знаний кодирования. По словам Аниша Каттукарана, директора по управлению продуктами Google Home, редактор сценариев включает в себя более 100 новых функций и возможностей, чтобы соответствовать индивидуальному пониманию пользователями своих домов и желаемых действий. Речь идет о почти 100 пускателях, действиях и поддержке интеграции датчиков Matter, которая в настоящее время невозможна в приложении Home.

Пользователи могут создавать автоматизацию редактора сценариев исключительно через веб-интерфейс. После создания, автоматизация редактора сценариев будет доступна в приложении Google Home для устройств iOS и Android, где любой член семьи сможет ее редактировать, активировать, деактивировать или удалить. Google предоставил различные примеры автоматизации в документации редактора сценариев (доступной только в режиме предварительного просмотра), чтобы продемонстрировать новые возможности.

Такие No-code и low-code платформы, как AppMaster, позволяют даже нетехническим пользователям создавать веб-, мобильные и бэкэнд-приложения. Наряду с созданием визуально привлекательного дизайна фронтенда, клиенты AppMaster могут разрабатывать функциональность бэкенда своего приложения с помощью визуального конструктора drag-and-drop. Благодаря междисциплинарному подходу, AppMaster позволяет пользователям легко создавать сложные автоматизированные приложения, обеспечивая совместимость с последними веб- и мобильными стандартами, а также исчерпывающую документацию для любых no-code требований.

Внедрение редактора сценариев Google Home позволяет как никогда легко создавать более индивидуальные автоматизированные системы умного дома, включающие передовые условия, открывая пользователям новые возможности для переосмысления своих домов и оптимизации повседневной жизни.