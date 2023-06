Gebruikers van Google Home kunnen nu profiteren van de onlangs gelanceerde script editor tool, die geavanceerde automatiseringsmogelijkheden biedt voor slimme huizen. De scripteditor, beschikbaar in de publieke preview vanaf 13 juni, maakt deel uit van de Google home.google.com webinterface. Deze interface bevat ook live-feeds voor Nest cams die zijn gekoppeld aan accounts van gebruikers. De scripteditor komt in de Google Home app preview op 14 juni, zonder vaste datum voor algemene beschikbaarheid.

Smart home automatiseringen zorgen voor de sequentiële uitvoering van verschillende acties, zoals het inschakelen van lichten, het afspelen van muziek en het vergrendelen van deuren. De Google Home script editor gaat verder dan de bestaande functies in de Google Home app en biedt meer opties voor automatiseringen. Het bevat geavanceerde voorwaarden, waardoor gebruikers een automatisering alleen kunnen activeren bij specifieke criteria, zoals een tv die aan staat en een tijd tussen 18:00 en middernacht.

Net als andere platforms die geavanceerde voorwaarden bieden, zoals Home Assistant, Samsung SmartThings en Apple Home via Apple Shortcuts, vereist de scripteditor van Google Home enige basiskennis van codering. Volgens Anish Kattukaran, directeur productbeheer bij Google Home, bevat de scripteditor meer dan 100 nieuwe functies en mogelijkheden om aan te sluiten bij het inzicht van individuele gebruikers in hun huis en de gewenste acties. Dit omvat bijna 100 starters, acties en ondersteuning voor Matter sensor integratie, wat momenteel niet mogelijk is met de Home app.

Gebruikers kunnen script editor automatiseringen uitsluitend via de webinterface maken. Eenmaal gemaakt, zullen de script editor automatiseringen beschikbaar zijn op de Google Home app voor iOS en Android apparaten, waar elk lid van het huishouden ze kan bewerken, activeren, deactiveren of verwijderen. Google heeft in de documentatie van de scripteditor (alleen toegankelijk als je in de preview zit) verschillende voorbeeld-automatiseringen opgenomen om de nieuwe mogelijkheden te laten zien.

De introductie van de scripteditor van Google Home maakt het eenvoudiger dan ooit om meer aangepaste slimme huisautomatiseringen te maken met geavanceerde voorwaarden, waardoor gebruikers nieuwe mogelijkheden krijgen om hun huis opnieuw vorm te geven en hun dagelijkse routines te optimaliseren.