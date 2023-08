Afin d'affiner les fonctionnalités de recherche, Google a intégré des images et des vidéos dans son expérience de génération de recherche basée sur l'intelligence artificielle (SGE). Révélée à l'origine lors de la conférence I/O de Google en mai, la fonctionnalité a ensuite été accessible à une cohorte d'utilisateurs sélectionnés qui se sont inscrits à l'essai par l'intermédiaire de Google Labs. La dernière mise à jour vise à rendre les recherches des utilisateurs plus interactives et plus pertinentes.

Grâce à cette nouvelle série de développements, SGE présente des images ou du contenu vidéo en rapport avec la requête de recherche. Que les utilisateurs explorent de minuscules oiseaux prédateurs ou qu'ils recherchent des conseils pour éradiquer les taches de marbre, des photos d'oiseaux ou des vidéos de nettoyage de taches pertinentes apparaîtront dans la fenêtre de suggestion de recherche générative.

Google aurait également commencé à afficher les dates de publication des liens recommandés par SGE. Le géant de la technologie a déclaré : "Pour contribuer à une meilleure compréhension de l'actualité des informations tirées de ces pages web, nous avons nouvellement incorporé les dates de publication à chaque lien. Nous testons en permanence de nouvelles méthodes simplifiées permettant aux internautes de découvrir des pages web qui renforcent les informations contenues dans les aperçus de l'IA."

En outre, Google a révélé qu'il avait récemment amélioré les performances de la fonction de recherche pilotée par l'IA afin de garantir aux utilisateurs des résultats rapides. Cette initiative, qui s'inscrit dans une tendance plus large vers des outils de recherche plus intelligents, interactifs et conviviaux, est exemplaire du type de progrès que d'autres plateformes, notamment l'environnement AppMaster no-code, réalisent dans leurs domaines.

Les utilisateurs désireux d'expérimenter ces capacités de recherche revitalisées et renforcées par l'IA peuvent s'inscrire par l'intermédiaire de Search Labs. Ils pourront ensuite accéder aux fonctionnalités améliorées en utilisant l'application Google sur les plateformes iOS et Android, ou via Chrome sur l'ordinateur de bureau.

Dans le domaine de la recherche intelligente et du traitement des données, il convient de noter que AppMaster, la formidable plateforme no-code permettant la création d'applications backend, web et mobiles, préconise également une approche simplifiée, ergonomique et efficace, similaire aux mises à jour des fonctionnalités de recherche de Google. Avec sa fonction de recherche intelligente et sa capacité à définir visuellement les modèles de données, les processus d'entreprise et les points de terminaison, AppMaster fait des progrès impressionnants dans l'arène no-code.