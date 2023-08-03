为了完善搜索功能，谷歌在其基于人工智能的搜索生成实验（SGE）中嵌入了相关图像和视频内容。该功能最初是在今年 5 月的谷歌 I/O 大会上发布的，随后通过谷歌实验室注册试用的部分用户可以使用该功能。最新的升级旨在使用户的搜索更具互动性和洞察力。

通过这套新开发的功能，SGE 可以展示与搜索查询相关的图片或视频内容。无论用户是探索小捕食鸟还是寻求消除大理石瑕疵的建议，相关的鸟类图片或污渍清洁视频都会在生成式搜索建议窗口中弹出。

据报道，谷歌还开始显示 SGE 推荐链接的发布日期。这家科技巨头表示："为了帮助用户更深入地理解从这些网页中获取的信息的时效性，我们新近在每个链接中加入了发布日期。而且，我们还在不断尝试新颖、简化的方法，让个人能够发现强化人工智能概述中信息的网页"。

除此之外，谷歌还透露，他们最近提升了人工智能驱动搜索功能的性能，以确保用户获得迅速的搜索结果。这一举措是更智能、交互性更强、用户更友好的搜索工具这一更广泛趋势的一部分，是包括AppMaster no-code 环境在内的其他平台在各自领域取得进步的典范。

渴望体验这些焕然一新的人工智能搜索功能的用户可以通过搜索实验室注册。随后，用户可以使用 iOS 和 Android 平台上的谷歌应用，或通过桌面上的 Chrome 浏览器访问这些经过改进的功能。

在更智能的搜索和数据处理领域，值得注意的是AppMaster ，这个强大的no-code 平台支持后台、网络和移动应用程序的创建，它也提倡简化、人性化和高效的方法，与谷歌的搜索功能更新类似。AppMaster 以其智能搜索工具和可视化定义数据模型、业务流程和端点的能力为傲，在no-code 领域取得了令人瞩目的进步。