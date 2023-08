In een poging om de zoekfunctionaliteit te verfijnen, heeft Google nu gerelateerde afbeeldingen en video-inhoud opgenomen in hun AI-gebaseerde Search Generative Experiment (SGE). De functie werd oorspronkelijk onthuld tijdens de Google I/O-conferentie in mei en was daarna toegankelijk voor een selecte groep gebruikers die zich via Google Labs hadden aangemeld voor de proefversie. De nieuwste upgrade is bedoeld om zoekopdrachten van gebruikers interactiever en inzichtelijker te maken.

Met de nieuwe reeks ontwikkelingen toont SGE afbeeldingen of video-inhoud die correleren met de zoekopdracht. Of gebruikers nu kleine roofvogels onderzoeken of advies zoeken over het verwijderen van vlekken in marmer, relevante vogelfoto's of video's over het schoonmaken van vlekken verschijnen in het generatieve zoeksuggestievenster.

Google is naar verluidt ook begonnen met het tonen van de publicatiedatums van links die SGE aanbeveelt. De techgigant verklaarde: "Om bij te dragen aan een beter begrip van de actualiteit van de informatie die is afgeleid van deze webpagina's, hebben we nieuwe publicatiedata toegevoegd aan elke link. En we testen voortdurend nieuwe, vereenvoudigde methodes voor individuen om webpagina's te ontdekken die informatie in AI-overzichten versterken."

Daarnaast onthulde Google dat ze onlangs de prestaties van de AI-gestuurde zoekfunctie hebben verbeterd om gebruikers te verzekeren van snelle resultaten. Dit initiatief maakt deel uit van een bredere trend naar intelligentere, interactievere en gebruiksvriendelijkere zoektools en is exemplarisch voor de vooruitgang die andere platforms, waaronder de AppMaster no-code omgeving, boeken op hun gebied.

Gebruikers die deze vernieuwde, AI-ondersteunde zoekmogelijkheden willen ervaren, kunnen zich aanmelden via Search Labs. De verfijnde functies zijn later toegankelijk via de Google-app op zowel iOS- als Android-platforms, of via Chrome op de desktop.

In de arena van slimmer zoeken en gegevensverwerking is het vermeldenswaard dat AppMaster, het formidabele no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele apps, ook pleit voor een vereenvoudigde, ergonomische en efficiënte aanpak, vergelijkbaar met de updates van de zoekfuncties van Google. Met zijn slimme zoekfunctie en de mogelijkheid om datamodellen, bedrijfsprocessen en eindpunten visueel te definiëren, toont AppMaster indrukwekkende stappen in de no-code arena.