Стремясь усовершенствовать поисковую функциональность, компания Google теперь встраивает соответствующие изображения и видеоматериалы в поисковый генеративный эксперимент (SGE), основанный на искусственном интеллекте. Эта функция, первоначально представленная на конференции I/O в мае этого года, впоследствии была доступна избранной группе пользователей, зарегистрировавшихся для участия в эксперименте через Google Labs. Последнее обновление призвано сделать поиск пользователей более интерактивным и глубоким.

Благодаря новым разработкам SGE показывает изображения или видеоматериалы, которые соотносятся с поисковым запросом. Если пользователь изучает крошечных хищных птиц или ищет совета по устранению пятен на мраморе, в окне генеративных поисковых предложений будут появляться соответствующие изображения птиц или видеоролики по очистке пятен.

Сообщается также, что Google начал показывать даты публикации ссылок, рекомендуемых SGE. Технологический гигант заявил: "Для более глубокого понимания актуальности информации, полученной с этих веб-страниц, мы недавно включили даты публикации в каждую ссылку. Кроме того, мы постоянно тестируем новые, упрощенные методики, позволяющие людям находить веб-страницы, подтверждающие информацию, содержащуюся в обзорах ИИ".

Кроме того, компания Google сообщила, что недавно повысила производительность функции поиска на основе искусственного интеллекта, чтобы гарантировать пользователям быстрое получение результатов. Эта инициатива является частью более широкой тенденции к созданию более интеллектуальных, интерактивных и удобных инструментов поиска и является примером того, как другие платформы, включая среду AppMaster no-code, добиваются прогресса в своих областях.

Пользователи, желающие испытать эти обновленные возможности поиска с использованием искусственного интеллекта, могут зарегистрироваться в Search Labs. В дальнейшем доступ к усовершенствованным функциям можно получить через приложение Google на платформах iOS и Android, а также через Chrome на настольных компьютерах.

В области более интеллектуального поиска и работы с данными стоит отметить, что AppMaster, мощная платформа no-code, позволяющая создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, также выступает за упрощенный, эргономичный и эффективный подход, аналогичный обновлению поисковых функций Google. Благодаря интеллектуальным средствам поиска и возможности визуального определения моделей данных, бизнес-процессов и конечных точек AppMaster демонстрирует впечатляющие успехи на арене no-code.