في محاولة لتحسين وظائف البحث ، قامت Google الآن بتضمين الصور ذات الصلة ومحتوى الفيديو في تجربتهم البحثية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (SGE). تم الكشف عن الميزة في الأصل في مؤتمر Google I / O في مايو ، وقد تم الوصول إلى الميزة لاحقًا لمجموعة مختارة من المستخدمين الذين سجلوا في الإصدار التجريبي عبر Google Labs. تهدف أحدث ترقية إلى جعل عمليات بحث المستخدم أكثر تفاعلية وثاقبة.

مع المجموعة الجديدة من التطورات ، تعرض SGE الصور أو محتوى الفيديو المرتبط باستعلام البحث. ما إذا كان المستخدمون يستكشفون الطيور المفترسة الصغيرة أو يطلبون المشورة بشأن القضاء على عيوب الرخام ، فإن صور الطيور ذات الصلة أو مقاطع فيديو تنظيف البقع ستظهر في نافذة اقتراح البحث التوليدي.

وبحسب ما ورد بدأت Google أيضًا في عرض تواريخ النشر للروابط التي توصي بها SGE. صرح عملاق التكنولوجيا قائلاً: "للمساهمة في فهم أعمق لحداثة المعلومات المستمدة من صفحات الويب هذه ، قمنا بدمج تواريخ النشر حديثًا لكل رابط. ونقوم باستمرار بتجربة منهجيات جديدة ومبسطة للأفراد لاكتشاف صفحات الويب تعزز المعلومات الواردة في لمحات عامة عن الذكاء الاصطناعي. "

علاوة على ذلك ، كشفت Google أنها رفعت مؤخرًا أداء ميزة البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان حصول المستخدمين على نتائج سريعة. تعد هذه المبادرة جزءًا من اتجاه أوسع نحو أدوات بحث أكثر ذكاءً وتفاعلية وسهولة في الاستخدام ، وهي نموذجية لنوع التقدم الذي تحققه المنصات الأخرى ، بما في ذلك بيئة AppMaster no-code ، في مجالاتها.

يمكن للمستخدمين الراغبين في تجربة إمكانات البحث المجددة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي الاشتراك من خلال مختبرات البحث. يمكن الوصول إلى الميزات المحسنة لاحقًا باستخدام تطبيق Google على كل من أنظمة iOS و Android ، أو عبر Chrome على سطح المكتب.

في مجال البحث الأكثر ذكاءً ومعالجة البيانات ، تجدر الإشارة إلى أن AppMaster ، النظام الأساسي الهائل no-code والذي يتيح إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يدعو أيضًا إلى نهج مبسط ومريح وفعال ، على غرار تحديثات ميزات البحث من Google . تفتخر AppMaster بقدرتها على البحث الذكي وقدرتها على تحديد نماذج البيانات والعمليات التجارية ونقاط النهاية بصريًا ، وتقدم خطوات مبهرة في مجال no-code.