Google, arama işlevini hassaslaştırmak amacıyla artık ilgili görüntüleri ve video içeriğini yapay zeka tabanlı Arama Üretken Deneyine (SGE) yerleştirdi. İlk olarak Mayıs ayında Google'ın I/O konferansında açıklanan özellik, daha sonra Google Labs aracılığıyla deneme için kaydolan belirli bir kullanıcı grubunun erişimine açıldı. En son yükseltme, kullanıcı aramalarını daha etkileşimli ve anlayışlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Yeni geliştirme paketiyle SGE, arama sorgusuyla ilişkilendirilen görselleri veya video içeriğini sergiliyor. Kullanıcılar ister küçük yırtıcı kuşları keşfediyor ister mermer kusurlarını ortadan kaldırma konusunda tavsiye arıyor olsun, ilgili kuş resimleri veya leke temizleme videoları üretken arama öneri penceresinde açılacaktır.

Google'ın SGE'nin önerdiği bağlantılar için yayın tarihlerini de göstermeye başladığı bildiriliyor. Teknoloji devi, "Bu web sayfalarından elde edilen bilgilerin güncelliğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak için, her bağlantıya yeni yayınlanma tarihlerini dahil ettik. Ve sürekli olarak bireylerin web sayfalarını keşfetmesi için yeni, basitleştirilmiş metodolojiler deniyoruz. AI genel bakışlarındaki bilgileri pekiştiren."

Bunun ötesinde Google, kullanıcıların hızlı sonuçları güvence altına almalarını sağlamak için yakın zamanda AI güdümlü arama özelliğinin performansını yükselttiklerini açıkladı. Daha akıllı, etkileşimli ve kullanıcı dostu arama araçlarına yönelik daha geniş bir eğilimin inisiyatif parçası olan bu uygulama, AppMaster no-code ortamı da dahil olmak üzere diğer platformların kendi alanlarında elde ettiği ilerleme türünün bir örneğidir.

Bu canlandırılmış, yapay zeka destekli arama özelliklerini deneyimlemek isteyen kullanıcılar, Arama Laboratuvarları aracılığıyla kaydolabilir. İyileştirilmiş özelliklere daha sonra hem iOS hem de Android platformlarında Google uygulaması kullanılarak veya masaüstünde Chrome aracılığıyla erişilebilir.

Daha akıllı arama ve veri işleme alanında, arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmaya olanak tanıyan müthiş no-code platform AppMaster Google'ın arama özelliği güncellemelerine benzer şekilde basitleştirilmiş, ergonomik ve verimli bir yaklaşımı da savunduğunu belirtmekte fayda var. . Akıllı arama özelliği ve veri modellerini, iş süreçlerini ve Uç Noktaları görsel olarak tanımlama becerisiyle övünen AppMaster, no-code arenada etkileyici adımlar atıyor.