Numa tentativa de aperfeiçoar a funcionalidade de pesquisa, a Google incorporou agora imagens e conteúdos de vídeo relacionados na sua Experiência Geradora de Pesquisa (SGE) baseada em IA. Originalmente revelada na conferência I/O da Google em maio, a funcionalidade ficou posteriormente acessível a um grupo selecionado de utilizadores que se registaram para a experiência através do Google Labs. A mais recente atualização visa tornar as pesquisas dos utilizadores mais interactivas e perspicazes.

Com este novo conjunto de desenvolvimentos, a SGE apresenta imagens ou conteúdos de vídeo relacionados com a consulta de pesquisa. Quer os utilizadores explorem pequenos pássaros predadores ou procurem conselhos sobre como erradicar manchas em mármore, as imagens pertinentes de pássaros ou os vídeos de limpeza de manchas aparecerão na janela de sugestões de pesquisa generativa.

O Google também começou a mostrar as datas de publicação dos links recomendados pelo SGE. O gigante da tecnologia declarou: "Para contribuir para uma compreensão mais profunda da atualidade das informações obtidas nestas páginas Web, incorporámos recentemente as datas de publicação em cada ligação. E estamos continuamente testando metodologias novas e simplificadas para que os indivíduos descubram páginas da web que reforçam as informações em visões gerais de IA.

Além disso, o Google revelou que recentemente elevou o desempenho do recurso de pesquisa baseado em IA para garantir que os usuários obtenham resultados rápidos. Uma iniciativa que faz parte de uma tendência mais ampla para ferramentas de pesquisa mais inteligentes, interativas e fáceis de usar, é um exemplo do tipo de progresso que outras plataformas, incluindo o ambiente AppMaster no-code, estão alcançando em seus domínios.

Os utilizadores interessados em experimentar estas capacidades de pesquisa revitalizadas e reforçadas por IA podem inscrever-se através do Search Labs. Os recursos refinados podem ser acessados posteriormente usando o aplicativo do Google nas plataformas iOS e Android ou via Chrome na área de trabalho.

Na área da pesquisa mais inteligente e do tratamento de dados, vale a pena notar que AppMaster, a formidável plataforma no-code que permite a criação de aplicações backend, web e móveis, também defende uma abordagem simplificada, ergonómica e eficiente, semelhante às actualizações das funcionalidades de pesquisa da Google. Com o seu recurso de pesquisa inteligente e a sua capacidade de definir visualmente modelos de dados, processos empresariais e pontos finais, a AppMaster está a mostrar avanços impressionantes na arena no-code.