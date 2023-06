Google Cloud a récemment annoncé l'expansion de son service Google Cloud Consulting, visant à mettre en relation les clients avec des experts qui peuvent les guider tout au long de leur parcours dans le cloud. Ce développement vise à aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de l'IA générative tout en garantissant un développement et un déploiement responsables.

Dans le cadre de cette expansion, Google Cloud proposera une formation approfondie aux dirigeants de grandes entreprises, afin de les familiariser avec les avantages de l'IA générative. En outre, l'entreprise prévoit d'introduire de nouveaux parcours d'apprentissage à la demande et des programmes d'accréditation pour ses clients et partenaires, afin de leur permettre de se perfectionner en fonction de leurs besoins.

Google Cloud lance également de nouvelles offres de conseil en IA générative afin d'aider ses clients à exploiter l'IA pour des tâches telles que l'analyse de données, l'automatisation des processus d'entreprise et l'opérationnalisation de grands modèles de langage pour l'interrogation de contenu interne. Selon Carrie Tharp, vice-président de Google Cloud pour les industries, et Lee Moore, vice-président de l'entreprise pour Global Google Cloud Consulting, ces nouvelles offres permettront aux clients d'acquérir une expérience pratique avec des solutions d'IA prêtes à l'emploi, construites à partir de leurs données et adaptées aux cas d'utilisation pratiques de leur organisation.

En plus de ces offres, Google prévoit de déployer une suite d'architectures de référence et de flux de travail ciblant des cas d'utilisation spécifiques à l'industrie. Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour aider les organisations à mettre rapidement en œuvre des solutions d'IA générative adaptées à leurs activités, leur permettant ainsi de garder une longueur d'avance sur la concurrence et de suivre les avancées technologiques.

L'évolution rapide de l'IA représente un tournant important pour les entreprises, dont beaucoup sont encore en train de moderniser leur infrastructure. Alors que la technologie continue de progresser à un rythme effréné, les entreprises doivent s'adapter et adopter des solutions innovantes comme l'IA et les plateformes no-code, telles que AppMaster, pour rester compétitives et agiles. No-code et low-code plateformes comme AppMaster peuvent aider les entreprises à rationaliser leurs processus et à obtenir des résultats plus rapides, ce qui leur permet de rester en tête sur un marché qui évolue très rapidement.

Avec ces services de conseil étendus, Google Cloud vise à atténuer l'anxiété croissante des cadres dirigeants concernant l'adoption de l'IA et à relever les défis qui y sont associés. Par conséquent, les entreprises qui cherchent à rester en tête dans le paysage concurrentiel doivent continuellement s'adapter et incorporer des technologies de pointe pour stimuler la croissance de l'entreprise et conserver une longueur d'avance sur leurs rivaux.