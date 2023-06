Google Cloud ogłosiło niedawno rozszerzenie swojej usługi Google Cloud Consulting, mającej na celu połączenie klientów z ekspertami, którzy mogą poprowadzić ich przez podróż w chmurze. Rozwój ten koncentruje się na pomaganiu przedsiębiorstwom w wykorzystaniu pełnego potencjału generatywnej sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialnego rozwoju i wdrażania.

W ramach tej ekspansji Google Cloud zapewni dogłębne szkolenie liderom C-suite w dużych przedsiębiorstwach, zapoznając ich z korzyściami generatywnej sztucznej inteligencji. Ponadto firma planuje wprowadzić nowe ścieżki kształcenia na żądanie i programy poświadczające dla swoich klientów i partnerów, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji w razie potrzeby.

Google Cloud uruchamia również nowe oferty konsultingowe w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, aby pomóc swoim klientom wykorzystać sztuczną inteligencję do zadań takich jak analiza danych, automatyzacja procesów biznesowych i operacjonalizacja dużych modeli językowych do wyszukiwania treści wewnętrznych. Według Carrie Tharp, wiceprezesa Google Cloud ds. branż, oraz Lee Moore, wiceprezesa firmy ds. globalnego doradztwa Google Cloud, te nowe oferty zapewnią klientom praktyczne doświadczenie z gotowymi do użycia rozwiązaniami AI zbudowanymi przy użyciu ich danych i dostosowanymi do praktycznych przypadków użycia ich organizacji.

Oprócz tych ofert, Google planuje wprowadzić pakiet architektur referencyjnych i przepływów pracy ukierunkowanych na przypadki użycia specyficzne dla branży. Te nowe funkcje mają pomóc organizacjom w szybkim wdrażaniu generatywnych rozwiązań AI istotnych dla ich działalności, umożliwiając im wyprzedzenie konkurencji i dotrzymanie kroku postępowi technologicznemu.

Szybka ewolucja sztucznej inteligencji stanowi znaczący punkt zwrotny dla przedsiębiorstw, z których wiele wciąż jest w trakcie modernizacji swojej infrastruktury. Ponieważ technologia nadal rozwija się w zawrotnym tempie, firmy muszą dostosowywać się i przyjmować innowacyjne rozwiązania, takie jak AI i platformy no-code, takie jak AppMaster, aby pozostać konkurencyjnymi i zwinnymi. No-code i low-code platformy takie jak AppMaster mogą pomóc firmom usprawnić ich proces i osiągnąć szybsze wyniki, umożliwiając im utrzymanie przewagi na szybko zmieniającym się rynku.

Dzięki tym rozbudowanym usługom konsultingowym Google Cloud ma na celu złagodzenie rosnącego niepokoju wśród kadry kierowniczej w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji i sprostania związanym z tym wyzwaniom. W rezultacie przedsiębiorstwa, które chcą pozostać na czele konkurencyjnego krajobrazu, muszą stale dostosowywać się i wdrażać najnowocześniejsze technologie, aby napędzać rozwój biznesu i utrzymywać przewagę nad rywalami.