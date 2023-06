Google Cloud heeft onlangs de uitbreiding van zijn Google Cloud Consulting service aangekondigd, met als doel klanten in contact te brengen met experts die hen kunnen begeleiden tijdens hun reis door de cloud. Deze ontwikkeling is erop gericht om bedrijven te helpen het volledige potentieel van generatieve AI te benutten en tegelijkertijd te zorgen voor verantwoorde ontwikkeling en implementatie.

Als onderdeel van deze uitbreiding zal Google Cloud diepgaande trainingen geven aan C-suite leiders van grote ondernemingen, om hen bekend te maken met de voordelen van generatieve AI. Daarnaast is het bedrijf van plan om nieuwe on-demand leertrajecten en credential-programma's te introduceren voor zijn klanten en partners, zodat zij zich naar behoefte kunnen bijscholen.

Google Cloud lanceert ook nieuwe generatieve AI-consultingaanbiedingen om klanten te helpen AI in te zetten voor taken als data-analyse, automatisering van bedrijfsprocessen en het operationaliseren van grote taalmodellen voor het doorzoeken van interne content. Volgens Carrie Tharp, Google Cloud's VP for Industries, en Lee Moore, VP voor Global Google Cloud Consulting, zullen deze nieuwe aanbiedingen klanten praktijkervaring geven met kant-en-klare AI-oplossingen die zijn gebouwd met behulp van hun gegevens en zijn afgestemd op de praktische use cases van hun organisatie.

Naast deze aanbiedingen is Google van plan om een reeks referentiearchitecturen en workflows uit te rollen die gericht zijn op branchespecifieke use cases. Deze nieuwe functies zijn ontworpen om organisaties te helpen snel generatieve AI-oplossingen te implementeren die relevant zijn voor hun bedrijf, zodat ze de concurrentie voor kunnen blijven en gelijke tred kunnen houden met de technologische vooruitgang.

De snelle evolutie van AI betekent een belangrijk keerpunt voor bedrijven, waarvan er veel nog bezig zijn met het moderniseren van hun infrastructuur. Naarmate de technologie zich in een razend tempo blijft ontwikkelen, moeten bedrijven zich aanpassen en innovatieve oplossingen omarmen, zoals AI en no-code platforms, zoals AppMaster, om concurrerend en wendbaar te blijven. No-code en low-code platforms zoals AppMaster kunnen bedrijven helpen hun processen te stroomlijnen en snellere resultaten te behalen, waardoor ze hun voorsprong in een snelle markt kunnen behouden.

Met deze uitgebreide consultancydiensten wil Google Cloud de toenemende bezorgdheid onder leidinggevenden in de C-suite over de invoering van AI wegnemen en de bijbehorende uitdagingen aanpakken. Als gevolg hiervan moeten bedrijven die voorop willen blijven lopen in het concurrerende landschap zich voortdurend aanpassen en geavanceerde technologieën integreren om bedrijfsgroei te stimuleren en een voorsprong op hun rivalen te behouden.