Google Cloud недавно объявил о расширении своего сервиса Google Cloud Consulting, направленного на связь клиентов с экспертами, которые могут помочь им пройти путь в облаке. Эта разработка направлена на оказание помощи предприятиям в использовании всего потенциала генеративного ИИ, обеспечивая при этом ответственную разработку и внедрение.

В рамках этого расширения Google Cloud будет проводить углубленное обучение руководителей высшего звена крупных предприятий, знакомя их с преимуществами генеративного ИИ. Кроме того, компания планирует внедрить новые программы обучения по требованию и программы повышения квалификации для своих клиентов и партнеров, что позволит им повышать квалификацию по мере необходимости.

Google Cloud также запускает новые консультационные предложения по генеративному ИИ, чтобы помочь своим клиентам использовать ИИ для решения таких задач, как анализ данных, автоматизация бизнес-процессов и эксплуатация больших языковых моделей для запросов внутреннего контента. По словам Carrie Tharp, вице-президента Google Cloud по отраслям, и Lee Moore, вице-президента компании по глобальному консалтингу Google Cloud, эти новые предложения позволят клиентам получить практический опыт использования готовых решений ИИ, созданных на основе их данных и адаптированных к практическим условиям использования в их организации.

В дополнение к этим предложениям Google планирует развернуть набор эталонных архитектур и рабочих процессов, ориентированных на отраслевые сценарии использования. Эти новые функции призваны помочь организациям быстро внедрить генеративные решения ИИ, соответствующие их бизнесу, что позволит им опередить конкурентов и идти в ногу с технологическим прогрессом.

Быстрая эволюция ИИ представляет собой важный поворотный момент для предприятий, многие из которых все еще находятся в процессе модернизации своей инфраструктуры. Поскольку технологии продолжают развиваться бешеными темпами, компании должны адаптироваться и использовать инновационные решения, такие как ИИ и платформы no-code, такие как AppMaster, чтобы оставаться конкурентоспособными и гибкими. No-code и low-code платформы, такие как AppMaster, могут помочь предприятиям оптимизировать процесс и достичь более быстрых результатов, позволяя им оставаться впереди на быстро меняющемся рынке.

С помощью этих обширных консультационных услуг Google Cloud стремится уменьшить растущее беспокойство руководителей высшего звена по поводу внедрения ИИ и решить связанные с этим проблемы. В результате предприятия, стремящиеся оставаться впереди в конкурентной борьбе, должны постоянно адаптироваться и внедрять самые современные технологии для обеспечения роста бизнеса и сохранения преимущества над конкурентами.