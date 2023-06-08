أعلنت Google Cloud مؤخرًا عن توسيع خدمة Google Cloud Consulting ، بهدف ربط العملاء بالخبراء الذين يمكنهم توجيههم خلال رحلتهم السحابية. يركز هذا التطوير على مساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي مع ضمان التطوير والنشر المسؤول.

كجزء من هذا التوسع ، ستوفر Google Cloud تدريبًا متعمقًا لقادة C-suite في المؤسسات الكبيرة ، لتعريفهم بفوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي. علاوة على ذلك ، تخطط الشركة لتقديم مسارات تعلم وبرامج اعتماد جديدة عند الطلب لعملائها وشركائها ، مما يسمح لهم بزيادة المهارات حسب الحاجة.

تقوم Google Cloud أيضًا بإطلاق عروض استشارية جديدة للذكاء الاصطناعي لمساعدة عملائها على تسخير الذكاء الاصطناعي لمهام مثل تحليل البيانات وأتمتة عمليات الأعمال وتفعيل نماذج اللغات الكبيرة للاستعلام عن المحتوى الداخلي. وفقًا لـ Carrie Tharp ، نائب رئيس Google Cloud للصناعات ، و Lee Moore ، نائب رئيس الشركة للاستشارات السحابية من Google العالمية ، فإن هذه العروض الجديدة ستمنح العملاء تجربة عملية مع حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام التي تم إنشاؤها باستخدام بياناتهم ومصممة خصيصًا لهم. حالات الاستخدام العملي للمنظمة.

بالإضافة إلى هذه العروض ، تخطط Google لطرح مجموعة من البنى المرجعية ومهام سير العمل التي تستهدف حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة. تم تصميم هذه الميزات الجديدة لمساعدة المؤسسات على التنفيذ السريع لحلول الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بأعمالها ، وتمكينها من البقاء في صدارة المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

يمثل التطور السريع للذكاء الاصطناعي نقطة تحول مهمة للمؤسسات ، التي لا يزال الكثير منها في طور تحديث بنيتها التحتية. مع استمرار التقدم التكنولوجي بوتيرة سريعة ، يجب على الشركات أن تتكيف وتبني حلولًا مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات no-code ، مثل AppMaster ، لتظل قادرة على المنافسة ورشيقة. يمكن للمنصات No-code ومنصات low-code مثل AppMaster أن تساعد الشركات على تبسيط عملياتها وتحقيق نتائج أسرع ، وتمكينها من البقاء في الصدارة في سوق سريع الخطى.

من خلال هذه الخدمات الاستشارية الموسعة ، تهدف Google Cloud إلى التخفيف من القلق المتزايد بين المديرين التنفيذيين في C Suite فيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات المرتبطة به. نتيجة لذلك ، يجب على الشركات التي تتطلع إلى البقاء في الطليعة في المشهد التنافسي أن تتكيف باستمرار ودمج أحدث التقنيات لدفع نمو الأعمال والحفاظ على التفوق على منافسيها.