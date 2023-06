O Google Cloud anunciou recentemente a expansão do seu serviço Google Cloud Consulting, com o objectivo de ligar os clientes a especialistas que os podem orientar na sua jornada na nuvem. Este desenvolvimento centra-se em ajudar as empresas a tirar partido de todo o potencial da IA generativa, assegurando simultaneamente um desenvolvimento e uma implementação responsáveis.

Como parte desta expansão, o Google Cloud irá fornecer formação aprofundada a líderes de topo de grandes empresas, familiarizando-os com os benefícios da IA generativa. Além disso, a empresa planeia introduzir novos percursos de aprendizagem a pedido e programas de credenciais para os seus clientes e parceiros, permitindo-lhes melhorar as suas competências conforme necessário.

O Google Cloud também está a lançar novas ofertas de consultoria de IA generativa para ajudar os seus clientes a aproveitar a IA para tarefas como a análise de dados, a automatização de processos empresariais e a operacionalização de grandes modelos de linguagem para consulta de conteúdos internos. De acordo com Carrie Tharp, vice-presidente de indústrias do Google Cloud, e Lee Moore, vice-presidente da empresa para a consultoria global do Google Cloud, essas novas ofertas darão aos clientes experiência prática com soluções de IA prontas para uso, criadas usando seus dados e adaptadas aos casos de uso prático de sua organização.

Para além destas ofertas, a Google planeia lançar um conjunto de arquitecturas de referência e fluxos de trabalho que visam casos de utilização específicos da indústria. Estas novas funcionalidades foram concebidas para ajudar as organizações a implementar rapidamente soluções de IA generativas relevantes para os seus negócios, permitindo-lhes manter-se à frente da concorrência e acompanhar os avanços tecnológicos.

A rápida evolução da IA representa um ponto de viragem significativo para as empresas, muitas das quais ainda se encontram no processo de modernização das suas infra-estruturas. À medida que a tecnologia continua a avançar a um ritmo alucinante, as empresas têm de se adaptar e adoptar soluções inovadoras como a IA e as plataformas no-code, como AppMaster, para se manterem competitivas e ágeis. No-code e low-code plataformas como a AppMaster podem ajudar as empresas a simplificar os seus processos e a obter resultados mais rápidos, capacitando-as para se manterem à frente num mercado em ritmo acelerado.

Com estes serviços de consultoria alargados, a Google Cloud pretende aliviar a ansiedade crescente entre os executivos de topo relativamente à adopção da IA e enfrentar os desafios associados. Como resultado, as empresas que procuram manter-se à frente no panorama competitivo devem adaptar-se continuamente e incorporar tecnologias de ponta para impulsionar o crescimento do negócio e manter uma vantagem sobre os seus rivais.