Google Cloud ha recentemente annunciato l'espansione del servizio Google Cloud Consulting, con l'obiettivo di mettere in contatto i clienti con esperti in grado di guidarli nel loro viaggio nel cloud. Questo sviluppo si concentra sull'assistenza alle imprese per sfruttare appieno il potenziale dell'IA generativa, garantendo al contempo uno sviluppo e un'implementazione responsabili.

Nell'ambito di questa espansione, Google Cloud fornirà una formazione approfondita ai dirigenti delle grandi imprese, per far conoscere loro i vantaggi dell'IA generativa. Inoltre, l'azienda prevede di introdurre nuovi percorsi di apprendimento on-demand e programmi di credenziali per i suoi clienti e partner, consentendo loro di aggiornarsi secondo le necessità.

Google Cloud sta anche lanciando nuove offerte di consulenza sull'IA generativa per aiutare i clienti a sfruttare l'IA per attività quali l'analisi dei dati, l'automazione dei processi aziendali e l'operatività di modelli linguistici di grandi dimensioni per l'interrogazione di contenuti interni. Secondo Carrie Tharp, VP per le industrie di Google Cloud, e Lee Moore, VP per la consulenza globale di Google Cloud, queste nuove offerte consentiranno ai clienti di fare esperienza pratica con soluzioni di IA pronte all'uso, costruite utilizzando i loro dati e adattate ai casi d'uso pratici della loro organizzazione.

Oltre a queste offerte, Google ha in programma il lancio di una suite di architetture di riferimento e flussi di lavoro mirati a casi d'uso specifici del settore. Queste nuove funzionalità sono state progettate per aiutare le organizzazioni a implementare rapidamente soluzioni di IA generativa rilevanti per le loro attività, consentendo loro di rimanere davanti alla concorrenza e di stare al passo con i progressi tecnologici.

La rapida evoluzione dell'IA rappresenta un punto di svolta significativo per le aziende, molte delle quali stanno ancora modernizzando la propria infrastruttura. Poiché la tecnologia continua a progredire a ritmo incalzante, le aziende devono adattarsi e abbracciare soluzioni innovative come l'IA e le piattaforme no-code, come AppMaster, per rimanere competitive e agili. No-code e le piattaforme low-code come AppMaster possono aiutare le aziende a snellire i processi e a ottenere risultati più rapidi, consentendo loro di essere all'avanguardia in un mercato in rapida evoluzione.

Con questi ampi servizi di consulenza, Google Cloud mira ad alleviare l'ansia crescente tra i dirigenti delle unità operative in merito all'adozione dell'intelligenza artificiale e ad affrontare le sfide ad essa associate. Di conseguenza, le imprese che vogliono essere all'avanguardia nel panorama competitivo devono continuamente adattarsi e incorporare tecnologie all'avanguardia per guidare la crescita del business e mantenere un vantaggio sui loro rivali.