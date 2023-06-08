Google Cloud kısa bir süre önce, müşterileri bulut yolculuklarında onlara rehberlik edebilecek uzmanlarla buluşturmayı amaçlayan Google Cloud Consulting hizmetinin genişletildiğini duyurdu. Bu geliştirme, kuruluşların sorumlu geliştirme ve dağıtım sağlarken üretici yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olmaya odaklanır.

Bu genişlemenin bir parçası olarak Google Cloud, büyük işletmelerdeki C-suite liderlerine üretken yapay zekanın avantajları hakkında bilgi veren kapsamlı eğitim sağlayacak. Ayrıca şirket, müşterileri ve iş ortakları için yeni isteğe bağlı öğrenme yolları ve kimlik bilgisi programları sunarak, ihtiyaç duyulduğunda becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı planlıyor.

Google Cloud ayrıca, müşterilerinin veri analizi, iş süreci otomasyonu ve dahili içeriği sorgulamak için büyük dil modellerini çalıştırma gibi görevlerde yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olmak için yeni üretken yapay zeka danışmanlığı teklifleri sunuyor. Google Cloud'un Endüstrilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carrie Tharp ve şirketin Global Google Cloud Danışmanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee Moore göre bu yeni teklifler, müşterilere verileri kullanılarak oluşturulan ve ihtiyaçlarına göre uyarlanan kullanıma hazır yapay zeka çözümleriyle uygulamalı deneyim sağlayacak. kuruluşun pratik kullanım durumları.

Bu tekliflere ek olarak Google, sektöre özel kullanım durumlarını hedefleyen bir dizi referans mimari ve iş akışı sunmayı planlıyor. Bu yeni özellikler, kuruluşların işleriyle ilgili üretken yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak, rekabette önde olmalarını ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Yapay zekanın hızlı gelişimi, çoğu hâlâ altyapılarını modernleştirme sürecinde olan işletmeler için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ederken, şirketler rekabetçi ve çevik kalabilmek için AI ve AppMaster gibi no-code platformlar gibi yenilikçi çözümlere uyum sağlamalı ve bunları benimsemelidir. AppMaster gibi No-code ve low-code platformlar, işletmelerin süreçlerini düzene sokmalarına ve daha hızlı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olarak, hızlı tempolu bir pazarda önde kalmalarını sağlar.

Google Cloud, bu kapsamlı danışmanlık hizmetleriyle, üst düzey yöneticiler arasında yapay zekanın benimsenmesiyle ilgili artan kaygıyı azaltmayı ve ilgili zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Sonuç olarak, rekabet ortamında önde olmak isteyen kuruluşlar, işlerini büyütmek ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için sürekli olarak en son teknolojileri uyarlamalı ve birleştirmelidir.