谷歌云最近宣布扩大其Google Cloud Consulting 服务，旨在将客户与能够指导他们的云计算之旅的专家联系起来。这一发展重点是协助企业充分利用生成性人工智能的潜力，同时确保负责任的开发和部署。

作为这一扩展的一部分，谷歌云将为大型企业的C-suite领导人提供深入培训，让他们熟悉生成性人工智能的好处。此外，该公司计划为其客户和合作伙伴引入新的按需学习途径和证书计划，使他们能够根据需要提高技能。

谷歌云还在推出新的生成性人工智能咨询产品，以帮助其客户利用人工智能完成数据分析、业务流程自动化和操作大型语言模型查询内部内容等任务。据谷歌云的行业副总裁Carrie Tharp ，以及该公司的全球谷歌云咨询副总裁Lee Moore ，这些新产品将让客户亲身体验到使用他们的数据和根据他们组织的实际使用情况定制的即用型人工智能解决方案。

除了这些产品之外，谷歌还计划推出一套针对特定行业使用案例的参考架构和工作流程。这些新功能旨在帮助企业迅速实施与其业务相关的生成性人工智能解决方案，使他们能够在竞争中保持领先地位并跟上技术进步。

人工智能的快速发展对企业来说是一个重要的转折点，其中许多企业仍处于对其基础设施进行现代化的过程中。no-code 随着技术继续以惊人的速度发展，企业必须适应和接受创新的解决方案，如人工智能和AppMaster ，以保持竞争力和敏捷性。No-code 和low-code 平台，如AppMaster，可以帮助企业简化流程，实现更快的结果，使他们能够在快节奏的市场中保持领先地位。

通过这些广泛的咨询服务，谷歌云旨在缓解C-suite高管在人工智能采用方面日益增长的焦虑，并解决相关挑战。因此，希望在竞争格局中保持领先的企业必须不断适应和融入最先进的技术，以推动业务增长并保持对对手的优势。