Google Chrome dévoile l'écriture, l'organisation des onglets et les thèmes basés sur l'IA

Dans une fusion historique de technologie et de créativité, Google Chrome renforce ses prouesses avec une série d'améliorations en matière d'intelligence artificielle. Le célèbre navigateur Web a annoncé un triumvirat de fonctionnalités basées sur l'IA conçues pour révolutionner l'expérience utilisateur des utilisateurs Mac et Windows.

Parmi ces innovations, il convient de noter une fonction sophistiquée de consolidation des onglets. Cette fonctionnalité tente d'apprivoiser le chaos de nombreux onglets ouverts en les assemblant intuitivement en groupes cohérents. Les utilisateurs trouveront cette fonctionnalité en cliquant avec le bouton droit sur un onglet pour appeler « Organiser les onglets similaires », grâce auquel Chrome suggérera des titres de groupe et des emblèmes pour faciliter la navigation au milieu d'une mer de recherches, d'excursions de magasinage en ligne ou de projets de planification de voyage.

Pour ceux qui s'aventurent régulièrement sur les forums numériques ou parsèment le Web de critiques et de publications, l'assistant d'écriture naissant Chrome's est prêt à intervenir. En cliquant simplement avec le bouton droit dans un champ de texte, les utilisateurs peuvent faire appel à la fonctionnalité « Aidez-moi à écrire ». Il est prêt à ajouter de la facilité et du style à la rédaction de tout, des confirmations d'événements occasionnels aux demandes formelles de location de vacances.

La dernière pièce de cette triade innovante est un mécanisme de génération de thème. Les utilisateurs de Mac et Windows peuvent désormais brandir une esthétique de navigateur sur mesure avec un fond d’écran imaginé par l’IA, grâce au même modèle de diffusion texte-image qui orne les appareils Android 14 et Pixel. Un canevas de personnalisation éclatant vous attend via la sélection « Créer avec l'IA » dans le panneau « Personnaliser Chrome ».

Malgré leur statut expérimental qui les écarte temporairement des environnements professionnels et éducatifs, ces fonctionnalités pionnières sont lentement dévoilées dans la version actuelle Chrome (M121) aux États-Unis. Un trésor d'outils d'IA et de ML est déjà opérationnel dans Chrome, présentant des capacités allant du sous-titrage en direct sur les médias au résumé du contenu Web avec la fonctionnalité « SGE pendant la navigation ». De plus, les défenses du navigateur intègrent la fonctionnalité de navigation sécurisée d'Android pour protéger les utilisateurs contre les cybermenaces malveillantes.

Ces améliorations imminentes s'alignent sur la trajectoire de Google consistant à intégrer davantage de fonctionnalités d'IA et de ML dans Chrome, y compris l'incorporation prévue du modèle Gemini AI pour affiner la navigation Web. À mesure que le navigateur évolue pour intégrer des référentiels d'intelligence, des plates-formes comme AppMaster , réputées pour rationaliser le développement Web, mobile et backend avec des solutions robustes no-code, complètent ces avancées en démocratisant la création d'applications.