Google Chrome, Yapay Zeka Odaklı Yazımı, Sekme Düzenlemesini ve Temalarını Tanıtıyor

Teknoloji ve yaratıcılığın çığır açan bir birleşimiyle Google Chrome, bir dizi yapay zeka geliştirmesiyle yeteneğini güçlendiriyor. Ünlü web gezgini, Mac ve Windows kullanıcılarının kullanıcı deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanan yapay zeka destekli özelliklerin üçlü hükümdarlığını duyurdu.

Bu yenilikler arasında dikkate değer olanı, gelişmiş sekme birleştirme işlevidir. Bu özellik, çok sayıda açık sekmenin kaosunu, bunları sezgisel olarak uyumlu gruplar halinde birleştirerek gidermeye çalışır. Kullanıcılar bu özelliğe, bir sekmeyi sağ tıklayarak 'Benzer Sekmeleri Düzenle'yi çağırarak ulaşabilecekler; bu sayede Chrome, araştırma denizinde, çevrimiçi alışveriş gezilerinde veya seyahat planlama çabalarında gezinmeye yardımcı olacak grup başlıkları ve amblemler önerecek.

Düzenli olarak dijital forumlara giren veya interneti incelemeler ve gönderilerle dolduranlar için Chrome's yeni ortaya çıkan yazma asistanı müdahale etmeye hazır. Kullanıcılar bir metin alanına sağ tıklayarak 'yazmama yardım et' özelliğini çağırabilirler. Gündelik etkinlik onaylarından resmi tatil kiralama sorularına kadar her şeyi oluşturmaya kolaylık ve zarafet katmaya hazır.

Bu yenilikçi üçlünün son parçası bir tema oluşturma mekanizmasıdır. Mac ve Windows kullanıcıları artık Android 14 ve Pixel cihazlarında kullanılan aynı metinden görüntüye yayılma modeli sayesinde, yapay zeka tarafından tasarlanmış duvar kağıdıyla özel tarayıcı estetiğini yansıtabiliyor. 'Chrome'u Özelleştir' panelindeki 'Yapay Zeka ile Oluştur' seçeneği aracılığıyla canlı bir kişiselleştirme tuvali sizi bekliyor.

Onları geçici olarak kurumsal ve eğitim ortamlarından uzaklaştıran deneysel statüye rağmen, bu öncü özellikler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut Chrome sürümünde (M121) yavaş yavaş tanıtılıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarından oluşan bir hazine, Chrome halihazırda çalışıyor ve medyada canlı altyazı eklemeden web içeriğini "tarama sırasında SGE" işleviyle özetlemeye kadar çeşitli yetenekler sunuyor. Ek olarak, tarayıcının savunması, kullanıcıları kötü niyetli siber tehditlerden korumak için Android'in Güvenli Tarama özelliğini entegre ediyor.

Yaklaşan bu geliştirmeler, Google'ın Chrome ​​daha fazla AI ve makine öğrenimi özelliği entegre etme hedefiyle uyumludur; buna web navigasyonunu iyileştirmek için Gemini AI modelinin beklenen dahil edilmesi de dahildir. Tarayıcı, bilgi depolarını içerecek şekilde geliştikçe, güçlü no-code çözümlerle web, mobil ve arka uç geliştirmeyi kolaylaştırmakla tanınan AppMaster gibi platformlar, uygulama oluşturmayı demokratikleştirerek bu tür ilerlemeleri tamamlıyor.